BMFWF ermöglicht neue Forschung zu Resilienz und Kulturerbe

Wien (OTS) -

Wie lässt sich kulturelles Erbe vor den Folgen des Klimawandels schützen? Und wie können überliefertes Wissen und kulturelle Praktiken dazu beitragen, Gesellschaften widerstandsfähiger zu machen? Diesen Fragen widmet sich die europäische Partnerschaft „Resilient Cultural Heritage“, an der Österreich im Rahmen von Horizon Europe teilnimmt.

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) stellt dem Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF für die Ausschreibung 2 Millionen Euro für die Teilnahme österreichischer Projektpartner:innen bereit. 28 europäische und internationale Partner:innen unterstützen den Call mit insgesamt über 27 Millionen Euro. Einreichungen sind bis zum 11. Jänner 2027 möglich.

„Unser kulturelles Erbe verbindet Vergangenheit und Zukunft. Es zu bewahren, ist unsere Verantwortung, gerade angesichts des Klimawandels. Gleichzeitigt steckt in überliefertem Wissen viel, das uns helfen kann, die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen. Dafür braucht es starke Forschung und internationale Zusammenarbeit. Mit 2 Millionen Euro ermöglichen wir österreichischen Forschenden, gemeinsam mit internationalen Partner:innen Lösungen zu entwickeln, die unser kulturelles Erbe bewahren und unsere Gesellschaft widerstandsfähiger machen“, betont Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner.

„Die Stärke der Europäischen Partnerschaften liegt darin, dass Forschende ihre Expertisen über Disziplinen und Ländergrenzen hinweg bündeln können. So entsteht neues Wissen, das dazu beiträgt, das vielfältige europäische Kulturerbe angesichts globaler Herausforderungen zu bewahren und für künftige Generationen weiter zu erschließen. Mit diesem Förderangebot stärkt Österreich die internationale Zusammenarbeit in der Spitzenforschung und schafft die Grundlage für neue Perspektiven auf die Geschichte, Gegenwart und Zukunft unseres Kontinents“, so FWF-Präsident Christof Gattringer.

Schwerpunkte der Ausschreibung sind die Themen Risikobewertung und -management im Kulturerbe, klimabedingte Schäden an kulturellem Erbe, traditionelles, lokales und indigenes Wissen als Ressource für gesellschaftliche Resilienz sowie Forschung zu Nachhaltigkeit und die Anpassung an den Klimawandel im Kulturerbebereich.

„Resilient Cultural Heritage“ ist eine durch Horizon Europe kofinanzierte europäische Partnerschaft, die Mittel von Mitgliedsstaaten, assoziierten Staaten und der Europäischen Kommission bündelt. Sie verbindet den Schutz des materiellen und immateriellen Kulturerbes mit der Frage, wie kulturelles Erbe zur Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften beitragen kann. Österreich ist über das BMFWF, den FWF und das BMWKMS beteiligt.

Alle Details zur Ausschreibung stehen auf der Website des FWF zur Verfügung. Konzeptanträge können bis 11. Jänner 2027 eingereicht werden.

Ankündigung der Ausschreibung und Link zum Informations-Webinar:

https://www.heritageresearch-hub.eu/pre-announcement-jtc1-rch/

Informationen zum Förderangebot beim FWF:

https://www.fwf.ac.at/foerdern/foerderportfolio/themenfoerderungen/europaeische-partnerschaft-resilient-cultural-heritage