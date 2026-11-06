ARBÖ: Gemeinsam den Sterntalerhof unterstützen

Wien (OTS) -

Mit dem Anliegen, Kindern und ihren Familien in schweren Zeiten beizustehen, engagieren sich der ARBÖ und Datacol auch heuer wieder für den Sterntalerhof. Unter dem Motto „Kaufen.Spenden.Gutes tun“ werden bis 15. Dezember in allen 89 ARBÖ-Prüfzentren pro verkaufter Dose Systemreiniger zwei Euro für das Kinder- und Familienhospiz gesammelt.

„Hoffnung ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Mit unserer Spende an den Sterntalerhof möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten Lichtblicke erleben dürfen“, freut sich KommR Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär, auf eine neuerlich erfolgreiche Spendenaktion.

Als Mobilitätsklub ist der ARBÖ österreichweit für alle Österreicherinnen und Österreicher da. Auch am Sterntalerhof werden Familien aus ganz Österreich betreut und begleitet. Gemeinsam mit dem langjährigen ARBÖ-Partner Datacol wird deshalb in den kommenden Wochen für die wertvolle Arbeit der Einrichtung gesammelt. Wie wichtig die Unterstützung ist, betonen auch Roland Alber und Walter Stauder, das Geschäftsführer-Duo von Datacol: „Wir sind beeindruckt von der großartigen Arbeit, die der Sterntalerhof Tag für Tag leistet, und freuen uns, einen Beitrag leisten zu dürfen, um jene zu unterstützen, die dringend Hilfe benötigen.“

Der Sterntalerhof schenkt Kindern und Familien ein Heute, deren Morgen in den Sternen steht, wie Harald Jankovits, Geschäftsführer des Sterntalerhofes erzählt: „In einer geschützten und neutralen Atmosphäre werden Familien mit lebenslimitierend und lebensbedrohlich erkrankten Kindern behutsam auf dem Weg zurück in den Alltag begleitet, auch und besonders dann, wenn auf diesem Weg der Abschied von einem geliebten Menschen steht.“ Dafür arbeiten professionelle interdisziplinäre Fachkräfte aus Therapie und Pädagogik, Psychologie und Sozialarbeit sowie Psychotherapie und Seelsorge Tag für Tag eng zusammen. Unterstützt werden sie von speziell ausgebildeten Therapiepferden, die es verstehen, die Herzen der Kinder und Familien zu erreichen.

Die Aktion läuft bis 15. Dezember in allen 89 ARBÖ-Prüfzentren. Von jeder verkauftenDose Datacol Systemreiniger für Diesel- oder Benzinmotoren werden jeweils zwei Euro für den Sterntalerhof gesammelt. Somit tut man nicht nur seinem Motor etwas Gutes, sondern hilft auch Familien in schwierigen Lebenssituationen.