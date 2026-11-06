13. Journalismuspreis Integration: Bis Ende Jänner einreichen!

Wien (OTS) -

Bis 31. Jänner 2027 können Journalist/innen Beiträge für den 13. Journalismuspreis Integration einreichen. Dabei zeichnen der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) und der Expertenrat für Integration erneut journalistische Arbeiten aus, die aktuelle Entwicklungen sowie Chancen und Herausforderungen der Integration in Österreich aufgreifen und zu einem faktenbasierten und lösungsorientierten Diskurs beitragen. Vergeben wird der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis in vier Kategorien: Print/Online, TV und Video, Radio und Podcast sowie Nachwuchs für Journalist/innen unter 30 Jahren.

Fokus auf Stärkung von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund

Eingereicht werden können Beiträge zur Integration in Österreich mit besonderem Fokus auf folgende Schwerpunkte:

Arbeiten und Deutsch lernen

Stärkung von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund

Perspektiven für junge Flüchtlinge

Integration von Fachkräften aus dem Ausland

Ukrainische Vertriebene in Österreich

Antisemitismus-, Extremismus- und Radikalisierungsprävention im Migrationskontext

Integration in Schule und Kindergarten

Beiträge einreichen oder Journalist/innen nominieren

Bis 31. Jänner 2027 können Journalist/innen ihre Beiträge einreichen, zudem können Beiträge auch durch Dritte eingereicht werden. Prämiert werden können Arbeiten, die im Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2026 in Österreich publiziert wurden. Vergeben wird ein Preis pro Kategorie (Print/Online; TV und Video; Radio und Podcast; Nachwuchs), der mit jeweils 2.000 Euro dotiert ist.

Über den Journalismuspreis Integration

Der Journalismuspreis Integration wird seit dem Jahr 2012 verliehen. Die Vergabe des Preises erfolgt auf Vorschlag einer unabhängigen Expert/innenjury unter Vorsitz von Dr. Hans Winkler. Preisträger/innen der vergangenen Jahre sind unter anderem Maria Harmer (Ö1), Elisabeth Hofer (Die Presse), Nada El-Azar-Chekh (das biber), Clemens Neuhold (Profil) und Martin Thür (ORF).

Weitere Informationen zur Einreichung und zum Journalismuspreis Integration finden Sie auf der ÖIF-Website.