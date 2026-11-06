  • 06.11.2026, 10:09:02
  • /
  • OTS0058

Woman in Business Award 2026: Unternehmerinnen für herausragende Leistungen ausgezeichnet

547 Einreichungen aus ganz Österreich - Auszeichnungen in sechs Kategorien

Wien (OTS) - 

547 Einreichungen aus ganz Österreich, 22 Nominierte, davon 6 Gewinnerinnen: Mit dem Woman in Business Award 2026 haben die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Frau in der Wirtschaft (FiW) am Donnerstag, dem 5. November, in der WKÖ erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und außergewöhnlichem Engagement die heimische Wirtschaft prägen.

„Unternehmerinnen sind eine starke wirtschaftliche Kraft in unserem Land. Sie setzen Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle um, schaffen und sichern Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und übernehmen Verantwortung für ihre Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Regionen. Mit dem Woman in Business Award machen wir ihre Leistungen sichtbar und zeigen, wie unterschiedlich die Wege zum unternehmerischen Erfolg sein können. Die Preisträgerinnen sind Vorbilder, die andere Frauen ermutigen, ihre Vorhaben umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen“, betont WKÖ-Präsidentin und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Martha Schultz, anlässlich der Preisverleihung.

Zwtl.: Sechs Preisträgerinnen für besondere unternehmerische Leistungen

Eine Fachjury wählte aus 547 Einreichungen 22 Nominierte und kürte die Gewinnerinnen in sechs Kategorien. Unter den Gästen der Preisverleihung waren auch Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, sowie Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.

Zwtl.: Die Preisträgerinnen des Woman in Business Award 2026 sind:

  • Gründerin, Nachfolgerin, Startup des Jahres: Katja Bernegger, Zeronimo GmbH
  • Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres: Susanne Gleiß-Wegscheider, Sattlerei Gleiß
  • Innovatorin des Jahres: Sara Kapeller, TWISTOR GmbH
  • Social Entrepreneurin des Jahres: Iris Herscovici, selpers FlexCo
  • Unternehmerin mit besonderer Leistung: Eva-Maria Pürmayer, Hotel BERGERGUT, Pürmayer GmbH
  • Unternehmerin mit Lebenswerk: Prof. Anita Frauwallner, Institut AllergoSan Pharma GmbH

Die sechs Preisträgerinnen stehen stellvertretend für die Vielfalt unternehmerischer Leistungen von Frauen in Österreich: vom traditionellen Handwerk über regional verwurzelte Unternehmen bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen und zukunftsorientierten Branchen.

Zwtl.: Unternehmerinnen sichern Arbeitsplätze und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft

Welche Bedeutung Unternehmerinnen für den Wirtschaftsstandort Österreich haben, zeigen auch die Zahlen: 154.195 Einzelunternehmen und damit 40,3 Prozent werden hierzulande von Frauen geführt. Bei den Unternehmensneugründungen lag ihr Anteil 2025 bei 45,7 Prozent.

Auch bei der Betriebsnachfolge spielen Frauen eine zentrale Rolle: 42,1 Prozent der Unternehmensübernahmen entfallen auf sie. Bis 2035 stehen österreichweit rund 56.600 Unternehmen mit mehr als 780.000 Arbeitsplätzen zur Übergabe an. Ob bei der Führung bestehender Betriebe, bei Neugründungen oder Unternehmensübernahmen – Unternehmerinnen schaffen und sichern Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft aktiv mit.

Pressefotos zum honorarfreien Download finden Sie hier: https://flic.kr/s/aHBqjDaups

Weitere Informationen: www.womaninbusinessaward.at

Zwtl.: Frau in der Wirtschaft

Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ein starkes Netzwerk für Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Top-Managerin. FiW vertritt österreichweit – auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene - die Interessen von über 150.000 Unternehmerinnen. Die Plattform bietet vielfältige Services in allen Phasen der Unternehmensentwicklung an - von der Gründung bis zur Übergabe. Neben maßgeschneiderten Informations- und Service-Veranstaltungen, Networking-Events und aktuellen Informationen steht vor allem die konsequente Interessenvertretung im Mittelpunkt. (PWK599/EL)

Rückfragen & Kontakt

Elisabeth Salzer
Sprecherin der Präsidentin

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon: 0590900 - 4462
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Elisabeth Salzer
Sprecherin der Präsidentin

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon: 0590900 - 4462
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wko.at/oe/news/start

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright