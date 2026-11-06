Woman in Business Award 2026: Unternehmerinnen für herausragende Leistungen ausgezeichnet

Wien (OTS) -

547 Einreichungen aus ganz Österreich, 22 Nominierte, davon 6 Gewinnerinnen: Mit dem Woman in Business Award 2026 haben die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Frau in der Wirtschaft (FiW) am Donnerstag, dem 5. November, in der WKÖ erfolgreiche Unternehmerinnen vor den Vorhang geholt. Die Auszeichnung würdigt Frauen, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und außergewöhnlichem Engagement die heimische Wirtschaft prägen.

„Unternehmerinnen sind eine starke wirtschaftliche Kraft in unserem Land. Sie setzen Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle um, schaffen und sichern Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und übernehmen Verantwortung für ihre Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Regionen. Mit dem Woman in Business Award machen wir ihre Leistungen sichtbar und zeigen, wie unterschiedlich die Wege zum unternehmerischen Erfolg sein können. Die Preisträgerinnen sind Vorbilder, die andere Frauen ermutigen, ihre Vorhaben umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen“, betont WKÖ-Präsidentin und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Martha Schultz, anlässlich der Preisverleihung.

Zwtl.: Sechs Preisträgerinnen für besondere unternehmerische Leistungen

Eine Fachjury wählte aus 547 Einreichungen 22 Nominierte und kürte die Gewinnerinnen in sechs Kategorien. Unter den Gästen der Preisverleihung waren auch Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, sowie Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie.

Zwtl.: Die Preisträgerinnen des Woman in Business Award 2026 sind:

Gründerin, Nachfolgerin, Startup des Jahres: Katja Bernegger, Zeronimo GmbH

Katja Bernegger, Zeronimo GmbH Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres: Susanne Gleiß-Wegscheider, Sattlerei Gleiß

Susanne Gleiß-Wegscheider, Sattlerei Gleiß Innovatorin des Jahres: Sara Kapeller, TWISTOR GmbH

Sara Kapeller, TWISTOR GmbH Social Entrepreneurin des Jahres: Iris Herscovici, selpers FlexCo

Iris Herscovici, selpers FlexCo Unternehmerin mit besonderer Leistung: Eva-Maria Pürmayer, Hotel BERGERGUT, Pürmayer GmbH

Eva-Maria Pürmayer, Hotel BERGERGUT, Pürmayer GmbH Unternehmerin mit Lebenswerk: Prof. Anita Frauwallner, Institut AllergoSan Pharma GmbH

Die sechs Preisträgerinnen stehen stellvertretend für die Vielfalt unternehmerischer Leistungen von Frauen in Österreich: vom traditionellen Handwerk über regional verwurzelte Unternehmen bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen und zukunftsorientierten Branchen.

Zwtl.: Unternehmerinnen sichern Arbeitsplätze und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft

Welche Bedeutung Unternehmerinnen für den Wirtschaftsstandort Österreich haben, zeigen auch die Zahlen: 154.195 Einzelunternehmen und damit 40,3 Prozent werden hierzulande von Frauen geführt. Bei den Unternehmensneugründungen lag ihr Anteil 2025 bei 45,7 Prozent.

Auch bei der Betriebsnachfolge spielen Frauen eine zentrale Rolle: 42,1 Prozent der Unternehmensübernahmen entfallen auf sie. Bis 2035 stehen österreichweit rund 56.600 Unternehmen mit mehr als 780.000 Arbeitsplätzen zur Übergabe an. Ob bei der Führung bestehender Betriebe, bei Neugründungen oder Unternehmensübernahmen – Unternehmerinnen schaffen und sichern Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und gestalten Österreichs wirtschaftliche Zukunft aktiv mit.

Pressefotos zum honorarfreien Download finden Sie hier: https://flic.kr/s/aHBqjDaups

Weitere Informationen: www.womaninbusinessaward.at

Zwtl.: Frau in der Wirtschaft

Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ein starkes Netzwerk für Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Top-Managerin. FiW vertritt österreichweit – auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene - die Interessen von über 150.000 Unternehmerinnen. Die Plattform bietet vielfältige Services in allen Phasen der Unternehmensentwicklung an - von der Gründung bis zur Übergabe. Neben maßgeschneiderten Informations- und Service-Veranstaltungen, Networking-Events und aktuellen Informationen steht vor allem die konsequente Interessenvertretung im Mittelpunkt. (PWK599/EL)