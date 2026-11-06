  • 06.11.2026, 10:01:36
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Aviso – Mittwoch, 11. November: Lesung und Gespräch mit Schriftstellerin Käthe Kratz

Wien (OTS) - 

Kommenden Mittwoch, 11. November 2026, findet im Palais Epstein eine Veranstaltung des SPÖ-Parlamentsklubs und der SPÖ-Frauen mit der österreichischen Filmemacherin und Autorin Käthe Kratz statt. SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer spricht mit Käthe Kratz über ihr neues Buch „Schwindelfrei“. Das Buch der 1947 geborenen Autorin ist eine sehr persönliche Chronik, die gleichzeitig auch eine kollektive Geschichte erzählt und so die Parole der Frauenbewegung „Das Private ist politisch” greifbar macht. ****

Zeit: Mittwoch, 11. November 2026, 17.30 Uhr

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien

Anmeldungen unbedingt erforderlich unter: [email protected]

(Schluss) ah/lw

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