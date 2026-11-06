Trends zu alkoholfreiem und regionalem Bierkonsum der Österreicher:innen zeigt der neue Bierkulturbericht der Brau Union

Linz (OTS) -

Nach dem optischen Relaunch des Magazins im Vorjahr gab es heuer in Zusammenarbeit mit der Agentur upart eine inhaltliche Erweiterung. QR-Codes bei den Beiträgen rufen Videos mit zusätzlichen Informationen und spannenden Einblicken auf.

„Mit diesem zusätzlichen Online-Angebot wollen wir den Leser:innen Bierkultur auf eine neue, andere Art und Weise zeigen und erlebbar machen“, erklärt Florian Zimmer, Head of Communications der Brau Union Österreich.

„Auf Social Media geht der Bierkulturbericht weiter – das ganze Jahr, mit Interviews und Szenen vom Gastgarten am Attersee bis ins Sudhaus. So erreichen wir zusätzlich Aufmerksamkeit und machen Lust auf das Echte: gemeinsam anstoßen”, so Daniel Frixeder, Geschäftsführer von upart.

Österreichs Bierkonsum im Jahresverlauf

Biermomente begleiten die österreichische Bevölkerung das ganze Jahr über. Das zeigen nicht nur die Artikel des Magazins, sondern auch die repräsentative MARKET Studie, die die Grundlage der Publikation bildet. Bier ist ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Getränkekultur, so sehen das 81% der österreichischen Bevölkerung. Der Konsum ist zwar leicht rückläufig, aber mit 48% trinkt immer noch fast jede:r Zweite in Österreich regelmäßig, also zumindest mehrmals pro Monat, Bier. Bevorzugt wird dabei mit 71% eindeutig regionales oder österreichisches Bier, nur 6% greifen lieber zu internationalen Bieren.

Märzen, Pils und Zwickl, die seit Jahren beliebtesten Sorten werden am liebsten in geselligen Situationen getrunken: beim Grillen, bei privaten Feiern, im Gastgarten oder bei Festen und Kirtagen. Bier hat auch bei Familienfeiern wie Geburtstagen, Jubiläen, aber auch zu Ostern und Weihnachten einen hohen Stellenwert und wurde im familiären Umfeld zuerst verkostet, sagt knapp ein Drittel der österreichischen Bevölkerung (31%). Diese Studienerkenntnisse untermauern auch die vielen Bilder und Geschichten des Bierkulturberichtes.

Über ein Viertel der Österreicher:innen (27%) trinken gerne saisonales Bier, das nicht ganzjährig erhältlich ist. Im Gegensatz sagen 60%, dass sie ihr bevorzugtes Bier das ganze Jahr über genießen können.

„Alkoholfreies Bier trinkt rund ein Drittel (31%) gerne, dieser Wert bleibt im Vergleich zum Vorjahr stabil. Deutlicher ist der Zuspruch bei den Jüngeren, den 18- bis 39-Jährigen. Insgesamt will knapp ein Fünftel (18%) der österreichischen Bevölkerung künftig auch mehr alkoholfreies Bier trinken. Das Verantwortungsbewusstsein rund um den Alkoholkonsum nimmt in der Wahrnehmung immer mehr zu. Insbesondere beim eigenen Trinkverhalten steigt das Bewusstsein: 59% der Österreicher:innen achten immer darauf, nicht zu viel zu trinken“, verweist Mag. Stefan Anzinger, Senior Researcher des MARKET Marktforschungsinstitutes, auf den anhaltenden Alkoholfrei-Trend.

Highlights der Bundesländer

Jedes Bundesland hat seine eigenen Traditionen und Verhaltensweisen, gerade beim Bierkonsum. Während in Oberösterreich mit 52 % die meisten regelmäßigen Bierkonsumenten leben, sind Salzburg (38 %) und Steiermark (37 %) die Hochburgen, was alkoholfreien Bierkonsum angeht. In Wien wird Bier mit 37 % mit Abstand am liebsten in Einwegflaschen und -dosen gekauft und unter der niederösterreichischen Bevölkerung ist saisonales Bier mit 31 % am beliebtesten.

Weitere Ergebnisse der Studie sind im 18. Bierkulturbericht online nachzulesen unter: Bierkultur – Brauunion Österreich

Über die Studie

2.500 Österreicher:innen ab 18 Jahren wurden im März 2026 via Online-Interviews vom MARKET Marktforschungsinstitut zu Konsumgewohnheiten und ihrer Meinung zu Themen rund ums Bier befragt.