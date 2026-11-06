- 06.11.2026, 09:48:33
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- OTS0047
Die Perspektive von Wiener*innen ohne Wahlrecht
Ergebnis des Bürgerrats wurde der Stadt Wien übergeben
Angesicht der 35 Prozent der Menschen in Wien, die aufgrund fehlender Staatsbürgerschaft in Österreich nicht wählen dürfen, hat der Bürgerrat der Wiener*innen ohne Wahlrecht einen Gemeinwohl-Kompass erarbeitet.
Im Prozess formulierten 25 nach dem Zufall ausgewählten Bürgerrät*innen an drei Tagen konkrete Ziele für die Stadt Wien.
Im Fokus stehen Erleichterungen am Arbeitsmarkt, Zulassung von Doppelstaatsbürgerschaft bzw. Trennung demokratischer Beteiligung von Staatszugehörigkeit sowie weitere Ziele, die zu einem guten Leben in Wien beitragen.
Den Abschlussbericht können Sie hier downloaden.
Das Ergebnis als Übersicht können Sie hier downloaden.
Die ausführliche Pressemeldung können Sie hier downloaden.
Ergebnis Bürgerrat der Wiener*innen ohne Wahlrecht
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