TELEIOS-Preisträger:innen 2026 im Casino Baden ausgezeichnet

Baden (OTS) -

Am Donnerstag Abend verwandelte sich das Casino Baden in einen magischen Ort: Unter dem Motto „Magie, Zauber, Glücksmomente" feierte der TELEIOS, der einzige österreichische Altenpflegepreis, seine 11. Verleihung. Ein Abend voller Glücksmomente – moderiert von Barbara Willensdorfer und künstlerisch untermalt vom Austrian International Storytelling Festival unter der Leitung von Tessa Erker-Tegetthoff.

Die Preisträger:innen 2026

Aus 39 nominierten Projekten hatte die Fachjury unter der Leitung des Juryvorsitzenden Edgar Führer – notariell begleitet von Mag. Markus Rohrer-Toifl – die Sieger:innen in den Kategorien Bewohner:innen, Mitarbeiter:innen und Führungskultur gekürt. Bis zum Moment der Verkündung blieb das Ergebnis streng geheim.

Eigentlich waren alle Anwesenden Preisträger:innen: Bereits die Nominierung setzte voraus, dass das eingereichte Projekt einer Reihe strenger inhaltlicher Kriterien entsprach – jedes der 39 Projekte ist damit ein Best-Practice-Beispiel für Innovation und Qualitätsarbeit. Dennoch war die Freude bei den Empfänger:innen der Hauptpreise natürlich besonders groß:

Kategorie Führungskultur: NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl mit dem Projekt „Die 6 E – Führungskompass"

NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl mit dem Projekt Kategorie Mitarbeiter:innen: Seniorenzentrum Liebigstraße der Seniorenzentren Linz mit dem Projekt „Das digitale Pflegeheim"

Seniorenzentrum Liebigstraße der Seniorenzentren Linz mit dem Projekt Kategorie Bewohner:innen: Wohn- und Pflegeheim Lienz mit dem Projekt Verpflegungsleitbild

Wertschätzung von höchster Stelle

In einer Videobotschaft hob Bundesministerin Korinna Schumann die Bedeutung der Langzeitpflege hervor: „ Pflege ist ein wesentlicher Teil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens." Und weiter: „Gute Pflege zeigt sich nicht allein in fachlichen Standards, sondern vor allem darin, wie Menschen ihren Alltag erleben. "

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister schloss daran an: „ Die Menschen wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben. Wenn das nicht mehr möglich ist, ist es gut zu wissen, dass wir unsere Eltern oder Großeltern in besten Händen sind. Mein Dank gilt allen Pflegekräften in diesem Land und ich gratuliere jenen, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement vor den Vorhang geholt wurden. “



Innovation trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Der Abend würdigte eindrucksvoll, welch innovative Wege und Projekte in Österreichs Pflegeheimen Realität werden – Projekte, die die Lebensqualität betagter, pflegebedürftiger Menschen unmittelbar verbessern. Gerade angesichts schwieriger Rahmenbedingungen beweisen die Einrichtungen Tag für Tag, dass Pflege mehr ist als Versorgung: Sie ist Begegnung, Wertschätzung und Lebensqualität auf höchstem Niveau. Der Präsident von Lebenswelt Heim, Jakob Kabas, unterstrich: „ Diese Projekte zeigen, was in Österreichs Pflegeheimen möglich ist – Engagement, Kreativität und Innovation, die dort wirken, wo die Menschen es spüren und dort, wo es wichtig ist – wo es um die Lebensqualität geht. "



Ein glanzvoller Rahmen

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Sozialwesen und Pflege würdigten den Abend mit ihrer Anwesenheit, darunter Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec, Präsidentinnen des Österreichischen Seniorenrates, Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler und ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann. Ebenso gebührt den Sponsoren großer Dank: Erst ihre Unterstützung machte diesen glanzvollen Abend möglich.

Das vielseitige künstlerische Programm wurde dem Motto „Magie und Zauber" vollauf gerecht: Dr. Bubbles verzauberte mit seiner Seifenblasenkunst das Publikum ebenso wie Jaana Felicitas, die in einem weltweit einzigartigen Pas de deux zeitgenössischen Tanz mit Magie verbindet – ihr Tanzpartner: ein schwebender Stuhl.

Ehren-TELEIOS für Edgar Führer

Ein besonders berührender Abschluss des Abends war die Überreichung des Ehren-TELEIOS für besondere Verdienste um die österreichische Altenpflege an Edgar Führer. Der Juryvorsitzende, der im Vorjahr seinen 85. Geburtstag feierte und nach wie vor im Lebenswelt Heim Bundesverband sowie im European Ageing Network aktiv ist, hat vor inzwischen mehr als 30 Jahren die NÖ ARGE für Pflege und Betreuung mitbegründet und war auch Gründungsmitglied des Lebenswelt Heim Bundesverbandes. Sein Lebenswerk ist bis heute Maßstab und Ansporn für die gesamte Branche.