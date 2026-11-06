- 06.11.2026, 09:15:34
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OKTO feiert 80 Jahre Stefan Weber
Live-Gig am 8. November im Weberknecht – Übertragungen am 7.11., 25 & 31.12.
Als Warm-Up zu EXZESS ANARCHIE UND KULT, der großen Gala zum 80er von Stefan Weber im Weberknecht am 8. November 2026 ab 16:00 Uhr, sendet OKTO bereits am Samstag, den 7. November ab 21:00 Uhr über sieben Stunden non-stop Highlights aus dem Leben der Rocklegende. Die Gala vom 8. November wird vom OKTO-Team aufgezeichnet und ist in zwei Teilen am 25. und 31. Dezember 2026 jeweils zur Prime Time zu sehen.
Mit DRAHDIWABERL – THE FINAL SHOW startet am Samstag, den 7. November um 21:00 Uhr ein über siebenstündiger Themenabend zum 80. Geburtstag von Stefan Weber. Weitere Highlights sind DIE TAGEBÜCHER VON PROFESSOR STEFAN WEBER oder TRIBUTE TO DRAHDIWABERL PART 1 & 2.
Die rund sechsstündige Gala EXZESS, ANARCHIE & KULT aus dem Wiener Weberknecht vom 8. November 2026 wird als Weihnachts- bzw. Silvesterspecial am 25. Dezember ab 20:05 Uhr und am 31. Dezember ab 21:05 Uhr auf OKTO übertragen. Dort gab es unter anderem eine SCHWEINDERL-LOUNGE, einen SAUEREI-KELLER, die DRAHDIWABERL TRIBUT KAPELLE, IM PACKL, THE DEVASTATION und einige Überraschungen.
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