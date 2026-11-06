Wien Energie erweitert Ladenetz: 3.000 öffentlich zugängliche Ladestellen

Wien (OTS) -

Auch außerhalb des Großraum Wiens lässt es sich jetzt noch einfacher mit der Tanke Wien Energie-Ladekarte laden: Nach dem Erwerb von ella zu Jahresbeginn wurden nun 500 öffentlich zugängliche Ladestellen in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland vollständig übernommen und nach einer mehrmonatigen Übergangsphase in das Wien Energie-Ladenetz integriert. Für Österreichs größten regionalen Energiedienstleister bedeutet das eine Erweiterung des Ladestellen-Portfolios um rund 20 Prozent: Ab sofort profitieren Elektroautofahrer*innen von mehr als 3.000 öffentlich zugänglichen Ladstellen von Wien Energie sowie 24.000 Partner-Ladestellen in ganz Österreich. Die Versorgung der Ladestellen erfolgt weiterhin zu 100 Prozent aus Ökostrom. Um diesen Meilenstein zu feiern und die Sichtbarkeit von Elektromobilität zu erhöhen, verwandelt sich der Energy Tower von Wien Energie in den kommenden Wochen in eine riesige E-Ladestation.

Volle Kraft voraus für die Elektromobilität: Bequem laden an 3.000 öffentlich zugänglichen Ladestellen und 24.000 Partner-Ladestellen

Die Elektromobilität boomt. Im September 2026 waren 33,6 % der neuzugelassenen Autos vollelektrisch – ein neuer Rekordwert. Mittlerweile sind auf den österreichischen Straßen mehr als 300.000 E-Auto unterwegs. Der Zusammenschluss von ella und Wien Energie ermöglicht den Besitzer*innen einer Tanke Wien Energie-Ladekarte ein noch komfortableres Laden: Ab sofort stehen neben dem Großraum Wien auch weitere Ladestellen in Niederösterreich und zusätzlich in Oberösterreich und dem Burgenland zur Verfügung. Die Tanke-Tarife von Wien Energie gehören zu den günstigsten am Markt und bieten faire und transparente Preise – ganz egal, ob es sich um Schnell- oder Normallladestellen handelt. Das Ladenetz des Energieanbieters umfasst seit der Übernahme aller Anteile von ella rund 3.000 öffentlich zugängliche Ladestellen und 24.000 Partner-Ladestellen in ganz Österreich.

Ausbau der Elektromobilität

Wien Energie setzt beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur auf eine bedarfsorientierte Erweiterung. Im Jahr 2025 hat der Energieversorger vier Schnellladestellen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Betrieb genommen. In den nächsten Jahren werden insgesamt bis zu 1.000 neue öffentliche Ladestellen in ganz Wien errichtet, um den weiteren Anstieg der Elektromobilität zu fördern. Darunter sind auch zehn weitere Schnellladeparks, also Standorte, an denen mehrere Schnellladestationen zusammengefasst sind, geplant. Neben dem Ausbau an öffentlich zugänglichen Ladestellen steht auch das Laden zuhause und im Mehrparteienhaus im Fokus.