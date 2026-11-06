PHAGO gratuliert neuem Präsidium des Apothekerverbands

Wien (OTS) -

Der Verband der österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler (PHAGO) gratuliert Margarete Olesko zur Wahl an die Spitze des Österreichischen Apothekerverbands sowie dem neu gewählten Präsidium und Vorstand.

„Wir gratulieren dem neuen Präsidium herzlich und wünschen viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Wir wissen aus unserer täglichen Zusammenarbeit, mit wie viel Engagement sich die österreichischen Apothekerinnen und Apotheker für ihre Patientinnen und Patienten einsetzen. Dieses Engagement verdient große Wertschätzung“, betont PHAGO-Präsident Andreas Windischbauer.

Apotheken und Arzneimittel-Vollgroßhandel verbindet seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft und ein gemeinsames Ziel: die Menschen in Österreich rasch, flächendeckend und zuverlässig mit den benötigten Medikamenten zu versorgen. Insbesondere angesichts anhaltender Lieferengpässe und steigender Anforderungen an die Versorgungssicherheit kommt der guten Zusammenarbeit entlang der gesamten Arzneimittellieferkette besondere Bedeutung zu.

„Eine funktionierende Arzneimittelversorgung lebt vom Zusammenspiel ihrer Partner. Wir freuen uns darauf, den bewährten und konstruktiven Austausch mit dem neuen Präsidium fortzusetzen“, so Windischbauer abschließend.

PHAGO bedankt sich zugleich beim scheidenden Präsidenten Thomas Veitschegger und dem bisherigen ersten Vizepräsidenten Andreas Hoyer für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.