AVISO: Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter am Dienstag, 10. November, zu einem Pressegespräch mit Präsident Johannes Pressl ein.

Pressl spricht darüber, was Österreichs Gemeinden derzeit beschäftigt und welche Vorhaben der Gemeindebund in den kommenden Monaten vorantreiben will. Themen sind unter anderem die nächsten Schritte in der Reformpartnerschaft, die finanzielle Lage der Gemeinden und ihr Spielraum für Investitionen, die Initiative Heimat.Gemeinde sowie der Einsatz für mehr Mitsprache in Brüssel.

Termin: Dienstag, 10. November 2026, 09:30 Uhr

Ort: Café Landtmann, 1010 Wien, Universitätsring 4, Biedermeierzimmer

Ihr Gesprächspartner

Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen.