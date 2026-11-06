ÖVIH begrüßt Impfen in Apotheken: Wichtiger Schritt für einen einfacheren Zugang zu Impfungen

Wien (OTS) -

Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller begrüßt die geplante Einführung von Impfungen in Apotheken und spricht sich für eine rasche Ausweitung auf weitere Impfungen aus.

Künftig sollen Personen ab 14 Jahren bestimmte Impfungen direkt in öffentlichen Apotheken erhalten können. In einem ersten Schritt betrifft dies Impfungen gegen FSME, Hepatitis B und die Kombinationsimpfung gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio (Kinderlähmung). Eine erste Impfung in öffentlichen Apotheken ist voraussichtlich im Frühjahr 2027 möglich. Voraussetzung sind eine entsprechende Ausbildung und Prüfung des impfenden Apothekenpersonals sowie geeignete Räumlichkeiten.

Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) begrüßt diesen Schritt ausdrücklich. Die Schaffung zusätzlicher, niederschwelliger Impfmöglichkeiten ist eine Forderung, für die sich der ÖVIH und seine Vertreterinnen und Vertreter bereits seit Langem einsetzen. Apotheken können aufgrund ihrer wohnortnahen Präsenz und guten Erreichbarkeit dazu beitragen, Impfangebote näher zu den Menschen zu bringen und bestehende Zugangshürden abzubauen.

Rasche Ausweitung auf weitere Impfungen notwendig

Der nun gesetzte Schritt schafft eine wichtige Grundlage für weiter Impfangebote in der Zukunft. Der Verband spricht sich dafür aus, das Impfangebote in öffentlichen Apotheken jedoch möglichst rasch auf weitere Impfindikationen wie z.B. Influenza, Pneumokokken, HPV, COVID-19 und RSV ausgeweitet werden.

„Wer sich impfen lassen möchte, sollte dies möglichst einfach und unkompliziert tun können. Niederschwellige und wohnortnahe Impfangebote sind ein wesentlicher Baustein, um Prävention stärker in den Alltag der Menschen zu integrieren und mehr Menschen mit Impfangeboten zu erreichen“, betont Mag.a Sigrid Haslinger, Präsidentin des ÖVIH.

„Wir begrüßen daher sehr, dass mit dem Impfen in öffentlichen Apotheken nun ein wichtiger Schritt gesetzt wird. Gleichzeitig hoffen wir, dass dem erfolgreichen Start rasch weitere Schritte folgen und künftig ein breiteres Spektrum an Impfungen in Apotheken angeboten werden kann.“

Prävention näher zu den Menschen bringen

Es braucht in Österreich ein möglichst breites Netz an Impfangeboten und unterschiedliche Möglichkeiten, Impfungen unkompliziert in Anspruch zu nehmen. Das Impfen in Apotheken kann dabei eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Angeboten bei Ärztinnen und Ärzten, in Betrieben und Impfinstituten darstellen.

Die Rolle der Ärztinnen und Ärzte bleibt dabei unverändert wichtig. Apotheken und Ordinationen ergänzen einander: Das neue Angebot soll vor allem gesunde Erwachsene erreichen, die bislang keinen Anlass für einen Arztbesuch haben, und so die Impfbereitschaft insgesamt stärken.

Über den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH):

Der ÖVIH ist eine freiwillige Interessensvertretung und Plattform der in Österreich tätigen Unternehmen, die Impfstoffe für alle Altersgruppen herstellen und vertreiben. Der Verband orientiert sich dabei an den Zielen des europäischen Dachverbandes Vaccines Europe (einer Arbeitsgruppe der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / EFPIA). Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu bestehenden und neuen Impfungen sicherzustellen und zu verbessern. Dazu gehört die Förderung von Forschung und Entwicklung, um innovative Impfstoffe gegen unterschiedliche Krankheitsbilder anbieten zu können. Weiters sammeln wir Daten und Fakten, erheben Durchimpfungsraten in der Bevölkerung und schaffen durch unterstützende Kommunikationsmaßnahmen Awareness rund um das Thema Impfen. Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich „Impfstoffe“ stehen wir den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen mit unserer Expertise zur Verfügung.

Impfen heißt Verantwortung tragen. Für den Einzelnen und die Gesellschaft.

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