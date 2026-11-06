  • 06.11.2026, 07:45:33
  • /
  • OTS0004

AVISO — „Hinschauen statt Wegsehen“: Dickpics, Hass und Todesdrohung

26. November 2026 — Fachforum: Online–Gewalt gegen Frauen und Mädchen erkennen & verhindern — Verantwortung übernehmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Wien (OTS) - 

Am 26. November setzt die Volksanwaltschaft ihr Format zum Thema Gewalt gegen Frauen & Mädchen in Kooperation mit der Stiftung Forum Verfassung fort. Mit der Veranstaltung wollen wir gegen geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisieren, vor allem im Kontext von Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Gesundheits- und Rechtsberufen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Menschen, die künftig in diesen Berufen arbeiten wollen, also etwa Studierende an Fachhochschulen für Sozialarbeit, an Kollegs für Sozialpädagogik, der Medizin oder den Rechtswissenschaften. Der besondere Schwerpunkt im November gilt der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen.

„Hinschauen statt Wegsehen: Dickpics, Hass und Todesdrohung“
Online–Gewalt gegen Frauen und Mädchen erkennen, ansprechen und verhindern – Verantwortung übernehmen im Gesundheits- und Sozialbereich
Donnerstag, 26. November 2026, 9 bis 13:00 Uhr, Einlass ab 8:30 Uhr - NUR MIT ANMELDUNG
Verfassungsgerichtshof (VfGH), Freyung 8, 1010 Wien

Die gesamte Veranstaltung wird live in die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt.

Info, Anmeldung, Livestream: https://volksanwaltschaft.gv.at

Aus dem Programm:

Expertinnen und Experten zeigen auf, was Hass im Netz & Cybbermobbing sind, wo Online-Gewalt beginnt und was das mit Menschenrechten zu tun hat. Fachleute aus der Praxis in Recht, Medien und Sozialarbeit berichten, wie man richtig handelt und welche Präventionsansätze erfolgreich sind. Neben der Sensibilisierung für diese Form der geschlechtsspezifischen Gewalt zielt das Fachforum darauf ab, Handlungskompetenzen zum Erkennen, Ansprechen und Weiterleiten von Online-Gewalt zu vermitteln, die menschenrechtlichen Verpflichtungen staatlicher Institutionen und Fachkräfte aufzuzeigen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Bewusstseinsbildung zu fördern.

  • Begrüßung und Einführung: Vize-Präsidentin des VfGH Verena Madner, Michaela Schierhuber – Geschäftsführerin Stiftung Forum Verfassung, Volksanwalt Bernhard Achitz
  • Impuls: „Heul nicht rum, du bist eben nur ein schwaches Mädchen.“ Erfahrungen Betroffener mit Frederika Ferková – Prozess gegen Dickpics, Jelena Gučanin – Journalistin & Volksanwältin Gaby Schwarz
  • Expertpanel: „Hilflos oder Hilfreich bei Hass im Netz“ – Fiorentina Azizi-Hacker – ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismuskritische Arbeit, Anlaufstelle für Hass im Netz; Johanna Eteme – Leiterin der Abteilung für grund- und menschenrechtliche Angelegenheiten im Innenministerium, Mitglied des Menschenrechtsbeirats der Volksanwaltschaft & Eva Hammertinger – Rechtsanwältin für Medienrecht
  • Kurzvorträge zu Präventionsansätzen: Setara-Anna Lorenz – SaferInternet.at, Medienpädagogin; Stephanie Mayerhofer – NEUSTART, Interventionsangebote bei Hasskriminalität & Christian Szabady – Rat auf Draht, Notruf für Kinder und Jugendliche
  • Abschluss & Reflexion: Diskussion mit den Teilnehmenden, Einladung zu weiterführenden Initiativen und Netzwerken
  • Moderation: Volksanwalt Bernhard Achitz

Wir bitten um Ankündigung in Ihrem Medium und freuen uns, wenn Sie zur Veranstaltung kommen können.

Rückfragen & Kontakt

Volksanwaltschaft
Mag. Agnieszka Kern, MA
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Telefon: +43 (0) 1 515 05 - 204
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.volksanwaltschaft.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Volksanwaltschaft

Rückfragen & Kontakt

Volksanwaltschaft
Mag. Agnieszka Kern, MA
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Telefon: +43 (0) 1 515 05 - 204
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.volksanwaltschaft.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright