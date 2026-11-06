AVISO — „Hinschauen statt Wegsehen“: Dickpics, Hass und Todesdrohung

Wien (OTS) -

Am 26. November setzt die Volksanwaltschaft ihr Format zum Thema Gewalt gegen Frauen & Mädchen in Kooperation mit der Stiftung Forum Verfassung fort. Mit der Veranstaltung wollen wir gegen geschlechtsspezifische Gewalt sensibilisieren, vor allem im Kontext von Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Gesundheits- und Rechtsberufen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Menschen, die künftig in diesen Berufen arbeiten wollen, also etwa Studierende an Fachhochschulen für Sozialarbeit, an Kollegs für Sozialpädagogik, der Medizin oder den Rechtswissenschaften. Der besondere Schwerpunkt im November gilt der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen.

„Hinschauen statt Wegsehen: Dickpics, Hass und Todesdrohung“

Online–Gewalt gegen Frauen und Mädchen erkennen, ansprechen und verhindern – Verantwortung übernehmen im Gesundheits- und Sozialbereich

Donnerstag, 26. November 2026, 9 bis 13:00 Uhr, Einlass ab 8:30 Uhr - NUR MIT ANMELDUNG

Verfassungsgerichtshof (VfGH), Freyung 8, 1010 Wien

Die gesamte Veranstaltung wird live in die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt.

Info, Anmeldung, Livestream: https://volksanwaltschaft.gv.at

Aus dem Programm:

Expertinnen und Experten zeigen auf, was Hass im Netz & Cybbermobbing sind, wo Online-Gewalt beginnt und was das mit Menschenrechten zu tun hat. Fachleute aus der Praxis in Recht, Medien und Sozialarbeit berichten, wie man richtig handelt und welche Präventionsansätze erfolgreich sind. Neben der Sensibilisierung für diese Form der geschlechtsspezifischen Gewalt zielt das Fachforum darauf ab, Handlungskompetenzen zum Erkennen, Ansprechen und Weiterleiten von Online-Gewalt zu vermitteln, die menschenrechtlichen Verpflichtungen staatlicher Institutionen und Fachkräfte aufzuzeigen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Bewusstseinsbildung zu fördern.

Begrüßung und Einführung: Vize-Präsidentin des VfGH Verena Madner, Michaela Schierhuber – Geschäftsführerin Stiftung Forum Verfassung, Volksanwalt Bernhard Achitz

Vize-Präsidentin des VfGH Verena Madner, Michaela Schierhuber – Geschäftsführerin Stiftung Forum Verfassung, Volksanwalt Bernhard Achitz Impuls: „Heul nicht rum, du bist eben nur ein schwaches Mädchen.“ Erfahrungen Betroffener mit Frederika Ferková – Prozess gegen Dickpics, Jelena Gučanin – Journalistin & Volksanwältin Gaby Schwarz

„Heul nicht rum, du bist eben nur ein schwaches Mädchen.“ Erfahrungen Betroffener mit Frederika Ferková – Prozess gegen Dickpics, Jelena Gučanin – Journalistin & Volksanwältin Gaby Schwarz Expertpanel: „Hilflos oder Hilfreich bei Hass im Netz“ – Fiorentina Azizi-Hacker – ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismuskritische Arbeit, Anlaufstelle für Hass im Netz; Johanna Eteme – Leiterin der Abteilung für grund- und menschenrechtliche Angelegenheiten im Innenministerium, Mitglied des Menschenrechtsbeirats der Volksanwaltschaft & Eva Hammertinger – Rechtsanwältin für Medienrecht

„Hilflos oder Hilfreich bei Hass im Netz“ – Fiorentina Azizi-Hacker – ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismuskritische Arbeit, Anlaufstelle für Hass im Netz; Johanna Eteme – Leiterin der Abteilung für grund- und menschenrechtliche Angelegenheiten im Innenministerium, Mitglied des Menschenrechtsbeirats der Volksanwaltschaft & Eva Hammertinger – Rechtsanwältin für Medienrecht Kurzvorträge zu Präventionsansätzen: Setara-Anna Lorenz – SaferInternet.at, Medienpädagogin; Stephanie Mayerhofer – NEUSTART, Interventionsangebote bei Hasskriminalität & Christian Szabady – Rat auf Draht, Notruf für Kinder und Jugendliche

Setara-Anna Lorenz – SaferInternet.at, Medienpädagogin; Stephanie Mayerhofer – NEUSTART, Interventionsangebote bei Hasskriminalität & Christian Szabady – Rat auf Draht, Notruf für Kinder und Jugendliche Abschluss & Reflexion: Diskussion mit den Teilnehmenden, Einladung zu weiterführenden Initiativen und Netzwerken

Diskussion mit den Teilnehmenden, Einladung zu weiterführenden Initiativen und Netzwerken Moderation: Volksanwalt Bernhard Achitz

Wir bitten um Ankündigung in Ihrem Medium und freuen uns, wenn Sie zur Veranstaltung kommen können.