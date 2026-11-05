KV IT: Kein neues Angebot in zweiter Verhandlungsrunde

Wien (OTS) -

Die zweite Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde für die die über 90.000 Beschäftigten der IT-Branche wurde nach sechs Stunden ohne neues Angebot der Arbeitgeber beendet. Die Forderungen der Gewerkschaft GPA bleiben aufrecht: Erhöhung der Mindestgehälter, der IST-Gehaltssumme und der Lehrlingseinkommen um 3,9 Prozent.

Die Arbeitgeber legten kein neues Angebot vor, sondern blieben bei einer Erhöhung von 1,2 Prozent für die IST-Gehaltssumme und 2 Prozent für die Mindestgehälter.

„Das vorliegende Angebot ist weder akzeptabel noch ein ernstzunehmender Startwert für seriöse Verhandlungen. Wir fordern die Arbeitgeber auf, die gute wirtschaftliche Lage der Branche anzuerkennen. Das ganze Jahr die Branche zu bejubeln, um während der KV-Verhandlungen plötzlich schwarze Gewitterwolken zu entdecken, ist ein durchschaubares Manöver“, so GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch, die weiter ausführt: „Die IT-Branche lebt von der guten Arbeit der Beschäftigten, die für sichere und kundenfreundliche Lösungen sorgen und sich permanent in den neuesten Entwicklungen weiterbilden müssen. Dabei steht sie am Arbeitsmarkt in Konkurrenz um die besten Köpfe zu Unternehmen anderer Branchen, die im IT-Bereich fleißig rekrutieren und mit guten Gehältern werben. Gute Arbeit kostet nun mal Geld.“

Die Wachstumszahlen der Branche zeigen, dass die wirtschaftliche Lage sehr gut ist:

Die WIFO-Herbstprognose für 2026 weist im Bereich Information und Kommunikation ein prognostiziertes Wachstum der realen Wirtschaftsleistung von 2,2 % aus und liegt damit deutlich über dem Wachstum von 0,9% der Gesamtwirtschaft. Die IT-Branche wächst also deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft. Dieses Wachstum baut darüber hinaus auf dem guten Wachstum der letzten Jahre auf (2,2 Prozent im Jahr 2025). Auch die Umsätze in Höhe von 44,31 Milliarden Euro (Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr) sprechen eine deutliche Sprache.

Patzak-Windisch: „Wir wollen vernünftige Verhandlungen auf Basis von Fakten führen. Grundlage müssen objektive Kriterien, nicht subjektive Wahrnehmungen sein: Die Zahlen zeigen, dass es der Branche gut geht. Es liegt an der Arbeitgeberseite ob es erneut langwierige und zähe Verhandlungen oder Lösungen in angemessener Zeit mit Handschlagqualität.“

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 23. November statt.