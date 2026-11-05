Hammer/Grüne zu Energiepreisen: Abhängigkeit von Öl und Gas kommt uns heuer besonders teuer zu stehen

Wien (OTS) -

„Wer heuer mit Öl heizen oder mit dem Verbrenner zur Arbeit pendeln muss, zahlt die Rechnung für Österreichs Abhängigkeit von Öl und Gas. Dabei ist das Schema seit Jahrzehnten dasselbe: Irgendwo auf der Welt eskaliert ein Konflikt, und in Österreich wird die Heizrechnung zur Existenzfrage. Und dieses Geld bleibt nicht bei uns. Es fließt ohne Umwege in die Kassen von Ölkonzernen und Autokraten im Ausland“, reagiert Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, auf die aktuellen Preisdaten der Energieagentur.

„Und was macht die Regierung? Sie kürzt genau dort, wo die Menschen aus der Preisfalle aussteigen könnten. Der Fördertopf für den Heizungstausch war schon im Sommer leer. Die Förderung für E-Autos hat die Regierung gleich ganz gestrichen. Das ist verantwortungslos. Wer heute beim Ausstieg spart, beschert den Menschen im nächsten Winter die nächste Horror-Rechnung“, kritisiert Hammer.

„Minister Totschnig weiß, dass jeder getauschte Kessel und jedes E-Auto uns unabhängiger von teuren Importen machen, und er kürzt trotzdem genau dort. Das ist keine Sparsamkeit, sondern eine Entscheidung: gegen die Familie mit der alten Ölheizung im Keller und gegen die Pendlerin, für die jede weitere Tankfüllung zur Belastung wird.“

Zu kleine Fördertöpfe sind aber nur eine Seite des Problems. Viele Menschen würden gerne ihre alte fossile Heizung austauschen, können es wegen der vielfältigen Hürden, wie bspw. dem Unwillen von Vermieter:innen oder Miteigentümer:innen, aber nicht. Sie spricht der Grüne Energiesprecher direkt an: „Du willst raus aus deiner Gastherme oder deiner Ölheizung – aber irgendwie klappt es einfach nicht? Dann melde dich bei uns und erzähl uns deine Geschichte! Wir wollen verstehen, wie deine Situation aussieht und woran der Ausstieg bis jetzt gescheitert ist. Und wir wollen wissen, was du bräuchtest, damit es funktioniert.“