WKÖ-Trefelik: Internationaler Sales Wettbewerb beweist die gute Ausbildung im österreichischen Handel

Wien (OTS) -

„Eine Ausbildung im heimischen Handel ist nicht nur abwechslungsreich und spannend, sondern auch von hoher Qualität. Das haben die Leistungen unserer Nachwuchstalente beim ‚Junior Sales Champion International 2026‘-Bewerb einmal mehr bewiesen“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und gratuliert den Gewinner:innen sehr herzlich. Den Sieg holte sich die Oberösterreicherin Elsa Palushi, die vor wenigen Wochen bereits das Österreichfinale des Lehrlingswettbewerbs für sich entschieden hatte. Platz zwei ging an Noah Gruber aus Salzburg vor Anouk Züllig aus der Schweiz.

Die drei Lehrlinge traten gestern bei der 22. Auflage des „Junior Sales Champion International“ an, der im WIFI Salzburg stattfand. Mit dabei waren die besten Verkaufstalente aus Bayern, der Schweiz und Österreich. Die Einzelhandelslehrlinge mussten in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihr Fachwissen unter Beweis stellen und mit guten Argumenten Verkaufsabschlüsse erzielen. Eine Expertenjury bewertete dabei alle Phasen des Verkaufsgesprächs.

Zwtl.: Karriere mit Lehre im Handel künftig noch leichter möglich

Wer sich hier gut behaupten kann, für den stehen Trefelik zufolge viele Karrierewege offen – und das künftig noch mehr als bisher. Denn ab Jänner 2027 bietet der Handel mit der Höheren Beruflichen Bildung (HBB) praxisnah und berufsbegleitend einen durchgängigen Karriereweg für Fachkräfte: vom Lehrabschluss über spezialisierte Fach- und Führungsqualifikationen bis hin zu praktischen Abschlüssen auf Bachelor- und Masterniveau. „Die HBB eröffnet neue Perspektiven und macht dadurch eine Lehre im Handel noch attraktiver. Für die Betriebe ergeben sich dadurch neue Chancen, gute Fachkräfte zu finden und auch langfristig ans Unternehmen zu binden“, betont Trefelik. (PWK596/DFS)

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