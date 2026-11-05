  • 05.11.2026, 15:36:32
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Aviso "Perspektiven // Partnerschaften" der Wiener Ordensspitäler: Patient Journey – fair und digital zum Termin

Wien (OTS) - 

Die Wiener Ordensspitäler starten gemeinsam unter dem Titel "Perspektiven // Partnerschaften" ein neues Veranstaltungsformat für die interessierte Öffentlichkeit, Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen und Medien. Das erste Publikumsforum beschäftigt sich mit dem Thema "Patient Journey – fair und digital zum Termin". Nach Statements von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), diskutieren zusätzlich Dr.in Gisela Ernst, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Abteilung Medizinrecht, Universität Wien, Sigrid Miksch-Rumpold, M.Sc., Leitung Kompetenzfeld Future Health der Vinzenz Gruppe, und Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler, mit den Teilnehmer:innen. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Zeit: 17. November 2026, 17-19 Uhr
Ort: St. Josef Krankenhaus Wien (Salvatorsaal), Auhofstraße 189, 1130 Wien

Interessierte bitten wir um Anmeldung bis 16. November 2026 an [email protected]. Im Rahmen dieser Veranstaltung können durch die oder im Auftrag der Wiener Ordensspitäler Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Mit der Anmeldung nehmen Teilnehmer:innen zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien, auf denen sie abgebildet sind, zur Presseberichterstattung verwendet und in verschiedensten (sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten der Wiener Ordensspitäler bzw. von Eipeldauer-Consulting veröffentlicht werden.

Die Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus Wien (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. (Schluss) me

"Perspektiven // Partnerschaften" der Wiener Ordensspitäler: Patient Journey – fair und digital zum Termin



Datum: 17.11.2026, 17:00 Uhr - 17.11.2026, 19:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: St. Josef Krankenhaus Wien (Salvatorsaal)


Auhofstraße 189

1130 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Eipeldauer-Consulting e.U.
 Mag. Michael Eipeldauer
 Telefon: +43 676 9222475
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 [Dienstag, 17.11.2026, 17:00] 
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