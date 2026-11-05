FCG-Deckenbacher: „Streichung gesetzlicher Feiertage ist der falsche Ansatz“

Wien (OTS) -

Mit einer klaren Absage reagiert die Bundesvorsitzende der Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG) im ÖGB und ÖGB-Vizepräsidentin Abg. z. NR Romana Deckenbacher auf die Forderung von IV-Niederösterreich-Präsident Kari Ochsner, ein bis zwei gesetzliche Feiertage in Österreich zu streichen. „Wir sind uns der wirtschaftlichen Herausforderungen bewusst. Doch wer die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs stärken will, darf nicht bei der Freizeit und Erholung der Beschäftigten ansetzen. Die gesetzlichen Feiertage stehen für uns nicht zur Disposition“, betont Deckenbacher.

Auch eine generelle Verlängerung der Arbeitszeit lehnt die FCG-Bundesvorsitzende entschieden ab. „Mehr Arbeitszeit allein schafft noch keine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Entscheidend sind Investitionen in Qualifikation, Innovation und Produktivität. Der technologische Fortschritt muss dazu genutzt werden, Arbeit effizienter zu gestalten und Beschäftigte nachhaltig zu entlasten“, so Deckenbacher.

Statt einseitiger Belastungen brauche es nachhaltige Lösungen und eine starke Sozialpartnerschaft. „Unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Sie haben ein Recht auf faire Arbeitsbedingungen, Erholung und ausreichend Zeit für Familie und Privatleben“, unterstreicht Deckenbacher.

Abschließend hält die FCG-Bundesvorsitzende fest: „Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Wer den Standort Österreich stärken will, muss in die Zukunft investieren, statt bei den Beschäftigten zu sparen. Für uns als FCG steht der Mensch im Mittelpunkt.“