Startschuss für den Gleichstellungskompass: Energiebranche zur Teilnahme eingeladen

Wien (OTS) -

Die neue Datenerhebung „Gleichstellungskompass Energiebranche 2026“ geht in die Befragungsphase: Bis 30. November ruft die Österreichische Energieagentur (AEA) Organisationen und Beschäftigte dazu auf, an zwei verschiedenen Umfragen teilzunehmen. Die AEA führt die Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) durch.

Zwei Perspektiven für ein aussagekräftiges Branchenbild

Der Gleichstellungskompass verbindet strukturbezogene Organisationskennzahlen mit den Erfahrungen der Beschäftigten. So soll die Erhebung nicht nur die Geschlechterverteilung in unterschiedlichen Tätigkeits- und Führungsebenen abbilden, sondern auch Hinweise darauf geben, welche Arbeitsbedingungen und Erfahrungen Karrierewege prägen. Eine 2023 veröffentlichte Untersuchung des Austrian Institute of Technology (AIT) bezifferte den Frauenanteil in der österreichischen Energiebranche mit 24 Prozent, in Führungspositionen mit 10 Prozent.¹ Die Zahlen zeigen die Unterrepräsentation, erklären aber nicht, welche Faktoren dahinterstehen.

„Die Kennzahlen zeigen, wo Frauen in der Branche vertreten sind. Um besser zu verstehen, was ihnen den Einstieg und die Weiterentwicklung in Energieberufen erleichtert, brauchen wir auch die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag. Wir laden Organisationen und Beschäftigte ein, sich zu beteiligen – je mehr Perspektiven einfließen, desto aussagekräftiger wird das Bild“, sagt Sabine Mitter, BMIMI und Vice Chair der Equality Initiative.

Was Organisationen aus der Teilnahme mitnehmen können

Die Umfrage zu Organisationsdaten richtet sich an HR- und Personalverantwortliche, die Kennzahlen zusammentragen. Teilnehmen können Organisationen mit Sitz in Österreich, etwa Netzbetreiber, Energieversorgungsunternehmen, Projektentwickler und Anlagenbetreiber, Handelshäuser, Komponenten- und Systemanbieter sowie Dienstleister für die Energiebranche. Erhoben werden unter anderem Beschäftigtenzahlen nach Geschlecht, Altersgruppen, Tätigkeitsbereichen, Qualifikation, Einkommen und Führungsebenen.

Handlungsfelder für die Branche sichtbar zu machen. Die später öffentlich und praxisnah aufbereiteten Ergebnisse können Personalverantwortlichen eine fundierte Grundlage bieten, um Recruiting, Arbeitsbedingungen und berufliche Entwicklung weiterzudenken – gerade auch im Wettbewerb um Fachkräfte. Die Angaben werden vertraulich behandelt und zusammengefasst ausgewertet; organisationsspezifische Ergebnisse werden nicht veröffentlicht.

Erfahrungen der Mitarbeitenden werden einbezogen

Die Umfrage zu den Erfahrungen der Mitarbeitenden richtet sich an alle Beschäftigten der österreichischen Energiebranche – unabhängig vom Geschlecht. Sie fragt nach Organisationskultur, Vereinbarkeit, Rekrutierung, Arbeitsbedingungen und Diskriminierungserfahrungen. Die freiwillige Teilnahme dauert rund 15 Minuten. Antworten werden anonymisiert ausgewertet und nicht an Arbeitgeber weitergegeben.

Für Beschäftigte bietet die Umfrage einen vertraulichen Weg, Erfahrungen einzubringen, die in Organisationskennzahlen allein nicht sichtbar werden: Was läuft bereits gut, und wo bestehen Hürden? Je mehr Menschen teilnehmen, desto differenzierter kann die Erhebung zeigen, was Frauen stärkt und welche Bedingungen sich verändern sollten. Die Ergebnisse werden öffentlich und praxisnah aufbereitet, damit die gesamte Branche daraus lernen kann.

Praxisnahe Ergebnisse für die Branche

Aus beiden Umfragen soll ein Branchenbild entstehen, das Organisationen und Beschäftigten Orientierung gibt. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie Berufsbilder, Arbeitsbedingungen und Stellenausschreibungen weiterentwickelt werden können, damit mehr Frauen Energieberufe als attraktive berufliche Perspektive wahrnehmen. Der Gleichstellungskompass ist Teil der internationalen Equality in Energy Transitions Initiative.

Jetzt teilnehmen – bis 30. November

Organisationsdaten – für HR und Personalverantwortliche: https://survey.alchemer.eu/s3/91180538/organisation

Erfahrungen der Mitarbeitenden – für alle Beschäftigten: https://survey.alchemer.eu/s3/91180461/mitarbeitende

1 Quelle: Austrian Institute of Tech­nology (AIT), 2023: Chancengleichheit in der Energie­wende