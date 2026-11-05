- 05.11.2026, 09:34:33
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AVISO: PG „Videospiele in Österreich: neue Studie – Jugendschutz – Bedeutung + Entwicklung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche“
Österreichischer Verband für Unterhaltungssoftware OVUS, Entwicklerverband PGDA und WKÖ-Fachverband UBIT laden zum Pressegespräch mit Studienpräsentation
In Kürze erscheint mit „Grand Theft Auto VI“ eines der meisterwarteten Videospiele der vergangenen Jahre – Anlass für einen detaillierten Blick auf mehrere Aspekte zum Thema Videogaming in unserem Land.
Der Österreichische Verband für Unterhaltungssoftware (OVUS), der Entwicklerverband Pioneers of Game Development (PGDA) und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) laden daher zum gemeinsamen Pressegespräch
„Videospiele in Österreich“
Inhaltliche Schwerpunkte:
- Neue Studie: Präsentation der Ergebnisse von „GameTrack 2025“ zur Nutzung von Videospielen in Österreich
- Kinder- und Jugendschutz: neue Kriterien für die Alterskennzeichnung von Videospielen durch PEGI
- Standort: Bedeutung und Entwicklung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche
- Jobchancen + Künstliche Intelligenz: Berufliche Perspektiven in der Spieleindustrie und der Einsatz von KI in der Spieleproduktion
Wann: Donnerstag, 12. November 2026, 10:00 Uhr
Wo: Mi’pu’mi Games GmbH, Lassallestraße 3/7. OG, 1020 Wien
Ihre Gesprächspartner:
- Niki Laber, Präsident OVUS
- Martin Filipp, Vorsitzender PGDA
- Martin Puaschitz, Bundessprecher IT im WKÖ-Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT)
Im Anschluss an das Pressegespräch besteht ab ca. 10:45 Uhr die Möglichkeit, bei einer Führung durch das Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games einen Einblick in die österreichische Spieleproduktion zu erhalten.
Wir bitten um Anmeldung bis Montag, 9. November 2026, unter [email protected]
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