Frauen*Akademie startet neu: „Mut zur Macht“ durch Wissen und Vernetzung

Wien (OTS) -

Die Frauen*Akademie geht in eine neue Runde. Unter dem Motto #frauenwissenteilen vermittelt das Bildungsangebot feministisches Wissen, Genderkompetenz und neue Handlungsperspektiven. Ziel ist es, Frauen zu stärken, zu vernetzen und zu einer aktiven Gestaltung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu ermutigen.

Feministisches Wissen für die Praxis

Die Frauen*Akademie richtet sich an Frauen, die in Erwachsenenbildung, Politik, Medien, Wirtschaft oder Kirche tätig sind, Bildungsangebote für Frauen* entwickeln oder ihr Wissen zu Gendergerechtigkeit und Frauen*Förderung erweitern möchten.

Das Programm verbindet persönliche Reflexion mit gesellschaftspolitischem und fachlichem Wissen. Die fünf Schwerpunkte reichen von Empowerment und feministischer Reflexion über Genderwissen und die Geschichte der Frauenbewegung bis hin zu Diversity. Die Teilnehmerinnen setzen sich dabei mit eigenen Rollenbildern auseinander, lernen gesellschaftliche Macht- und Diskriminierungsstrukturen zu analysieren und entwickeln einen kritischen Blick auf Sprache und mediale Darstellungen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf feministischer christlicher Theologie, Spiritualität und Kirche. Dabei geht es um feministische theologische Perspektiven, die Reflexion der eigenen Spiritualität und neue, emanzipatorische Zugänge zu Kirche und Religion. Im Bereich Wirtschaft und Care-Economy stehen schließlich Sorgearbeit, finanzielle Unabhängigkeit und die Frage nach einer gerechteren Verteilung von Arbeit und Ressourcen im Mittelpunkt.

„Die Frauen*Akademie schafft einen Raum, in dem Frauen Wissen teilen, Erfahrungen reflektieren und neue Handlungsmöglichkeiten entwickeln können. Gerade in Zeiten, in denen Frauen weiterhin mit unsichtbaren Barrieren konfrontiert sind, braucht es Bildungsräume, die stärken, vernetzen und ermutigen“ , sagt Christine Sablatnig, eine der Initiatorinnen der Frauen*Akademie.

„Neue Perspektiven und persönlicher Mut“

Wie nachhaltig die Ausbildung wirken kann, zeigt die Rückmeldung von Teresa Wielend, ehemalige pädagogische Referentin im Haus der Frauen Linz: „Für mich war die Frauen*Akademie eine große berufliche und persönliche Bereicherung. Ich konnte mein berufliches Netzwerk ausbauen und mir viele neue Ideen für Veranstaltungsformate im Bereich der Frauenbildung mitnehmen. Die Teilnahme hat mir neue Perspektiven eröffnet und mich persönlich gestärkt und ermutigt.“ Auch Erni Novosel, Katholische Frauenbewegung Wien, berichtet von konkreten Auswirkungen: „Die Frauenakademie war das Beste, was ich je an Ausbildung in meinem lebenslangen Lernprozess absolviert habe!“ Unmittelbar nach Abschluss übernahm sie die Funktion der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Katholischen Frauenbewegung Wien. „Meinen neu gewonnen Mut zur Macht“ habe sie dabei gleich einsetzen können.

Vier neue Veranstaltungen

Die organisatorisch neu aufgestellte Frauen*Akademie startet bereits Mitte November mit einer Veranstaltung zur finanziellen Selbstbestimmung von Frauen. Weitere Angebote widmen sich biografischen Zugängen für die Arbeit mit Frauen, feministischer christlicher Theologie und Spiritualität sowie Sprache, Macht und Bildern.

Die Frauen*Akademie wurde innerhalb der Vernetzungsgruppe Frauenbildung bereits 2023 entwickelt und erstmals durchgeführt. In der aktuellen Neuauflage bleibt die thematische Struktur bestehen, die Inhalte wurden auf den aktuellen Stand gebracht.

Frauenbildung im Forum: Wissen stärken. Zukunft gestalten.

Trotz wirtschaftlicher Engpässe und struktureller Herausforderungen bleibt die Frauenbildung innerhalb des Forums Katholischer Erwachsenenbildung ein zukunftsweisender Bestandteil des Bildungsangebots. Sie versteht sich als lebensbegleitende Bildung, die Frauen stärkt – persönlich, gesellschaftlich und spirituell.

Frauenbildung im Forum Katholischer Erwachsenenbildung steht für lebensbegleitende, frauengerechte Bildungsangebote und sichere Räume für Austausch und Entwicklung. Unter dem Motto #frauenwissenteilen wird das Wissen von Frauen sichtbar gemacht und gestärkt.

Im Forum Katholischer Erwachsenenbildung engagieren sich 566 Hauptamtliche und 11.200 ehrenamtliche Mitarbeiter:innen aus mehr als 60 kirchlichen Bildungseinrichtungen für eine zeitgemäße, kirchlich verankerte Erwachsenenbildung in ganz Österreich.