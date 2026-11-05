Entsorgungs- und Ressourcenmanagement – Branchensprecher Kasper: „Recycling-Lehre verbindet Hightech und Klimaschutz“

Wien (OTS) -

„Die Lehre zur Entsorgungs- und Recyclingfachkraft verbindet Abwechslung, Verantwortung und die Chance, jeden Tag etwas für die Umwelt und das Klima zu bewirken“, betont Thomas Kasper, Obmann des Fachverbandes Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die Branche hat sich längst zu einem innovativen Zukunftsfeld entwickelt, in dem Hightech und Klimaschutz Hand in Hand gehen.

Ob Smartphone, Joghurtbecher oder Zeitungspapier: Alles, was heute ausgedient hat, kann morgen ein wertvoller Rohstoff sein. Moderne Sortieranlagen, eine digitale Stoffstromsteuerung und innovative Recyclingtechnologien ermöglichen die Rückgewinnung von Ressourcen und Energie. Dafür sind jedoch bestens ausgebildete Fachkräfte nötig.

Qualifizierte Fachkräfte gefragter denn je

Eine aktuelle Studie des ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) zeigt, wie groß der Bedarf ist: 62 Prozent der vom Fachkräftemangel betroffenen Betriebe haben häufig Schwierigkeiten, Beschäftigte mit Lehrabschluss zu finden. Knapp 70 Prozent der Unternehmen, die bereits ausbilden, würden bei entsprechendem Interesse zusätzliche Lehrlinge aufnehmen.

Die dreijährige Lehre zur Entsorgungs- und Recyclingfachkraft verbindet praktische Arbeit mit technischem Know-how. Rund 80 Prozent der Ausbildung finden im Lehrbetrieb statt, 20 Prozent in der Berufsschule Linz 3. Die beruflichen Tätigkeitsfelder reichen von der Anlagenführung und Materialprüfung über die Steuerung von Maschinen bis hin zu digitalen Prozessen und Qualitätsmanagement.

Die Leistungen und das Engagement junger Fachkräfte verdienen besondere Anerkennung. Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für den Fachkräftenachwuchs setzte WKÖ-Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement beim diesjährigen Fachverbandstag in Geinberg: Dort gratulierte WKÖ-Fachverbandsobmann Thomas Kasper gemeinsam mit der sechsfachen Paralympics-Siegerin und vierfachen Para-Skiweltmeisterin Veronika Aigner den erfolgreichen Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen.

Weitere Informationen zur Ausbildung als Entsorgungs- und Recyclingfachkraft und den vielfältigen beruflichen Perspektiven gibt es auf www.entsorgungs-recyclingfachkraft.at. (PWK593/JHR)