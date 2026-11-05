  • 05.11.2026, 09:03:47
  • /
  • OTS0030

AK-Präsident Stangl: „Wer lange auf eine Operation warten muss, hat auch Nachteile im Berufsleben“

Patientinnen und Patienten, die sich das nicht leisten können, müssen lange Wartezeiten vielfach mit Schmerzen in Kauf nehmen. Diese Praktiken müssen sofort unterbunden werden. Wir fordern, dass Operationen innerhalb von zwölf Wochen durchgeführt werden

AK-Präsident Andreas Stangl

1/1
Linz (OTS) - 

Die Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag der AK OÖ hat gezeigt, dass Patient:innen durch den Besuch einer Privatordination oder durch informelle Zuzahlungen die Wartezeit auf eine geplante OP in unserem Bundesland verkürzen können. „Patientinnen und Patienten, die sich das nicht leisten können, müssen lange Wartezeiten vielfach mit Schmerzen in Kauf nehmen. Diese Praktiken müssen sofort unterbunden werden. Wir fordern, dass Operationen innerhalb von zwölf Wochen durchgeführt werden“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Bis zu 80 Wochen muss man in Oberösterreich beispielsweise auf eine Hüft-Endoprothese warten. Das ist die zweitlängste Wartezeit hinter Niederösterreich für eine solche OP in ganz Österreich. Die kürzeste Wartezeit gibt es in Kärnten mit bis zu 22 Wochen. Mehr als ein Viertel der Patient:innen (27,8%) müssen durch die lange Wartezeit auf geplante Operationen mit beruflichen Verschlechterungen kämpfen. So gehen etwa rund zehn Prozent der Befragten in Krankenstand oder kündigen sogar von sich aus das Arbeitsverhältnis.
Rund vier Prozent der Arbeitnehmer:innen werden von ihrem Arbeitgeber gekündigt, entlassen oder das befristete Arbeitsverhältnis wird nicht verlängert.

Die Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich

  • Die Wartezeiten auf Leistungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung müssen in allen Bereichen drastisch reduziert werden.
  • Ähnlich wie in Schweden ist in Österreich ein Patientenrecht gesetzlich zu verankern, das eine zeitnahe medizinische Versorgung garantiert. So soll eine elektive Operation innerhalb von zwölf Wochen nach der medizinischen Indikation durchgeführt werden.
  • Die Landespolitik muss für eine transparente und vergleichbare Umsetzung des Wartelisten-Managements in Oberösterreich sorgen. Vorreihungen auf geplante Operationen aus nicht-medizinischen Gründen in Landes- oder Ordensspitälern müssen sofort unterbunden werden. Die zentrale, landesweite Übersicht muss zu einer interaktiven Plattform weiterentwickelt werden. Sie soll die tatsächlichen Wartezeiten nach Operation, Standort und Fach sowie die Anzahl der vorgemerkten Patient:innen, der Sonderklasse-Patient:innen, inklusive Differenzierung nach Dringlichkeitsstufen darstellen und monatlich aktualisiert werden.
  • Es soll eine von Krankenhausträgern unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet werden, an die sich Patient:innen bei Verdacht auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Bereich des Wartelisten-Managements wenden können.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright