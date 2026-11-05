Deutlich erhöhtes Influenza-Infektionsrisiko für Lehrende: ÖGGK HEALTH MOBIL bot niederschwellige Impf-Möglichkeit

Wien (OTS) -

Lehrerinnen und Lehrer sind besonders gefährdet, an Atemwegsinfektion zu erkranken, weil sie tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind, die gemeinhin als „Multi-Spreader“ gelten. Das leuchtet auf den ersten Blick ein, lässt sich aber auch durch internationale Studien[i] belegen, die für Lehrende ein um 28 Prozent höheres Infektionsrisiko nachweisen.

„Um Lehrer:innen und Direktor:innen von Pflichtschulen eine einfache und niederschwellige Möglichkeit zu bieten, sich gegen die echte Grippe impfen zu lassen, haben wir ein Pilotprojekt in Wien gestartet“ , erklärt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK). „Am 3. und 4. November 2026 konnten sich Interessierte unkompliziert in unserem ‚fahrenden Gesundheitszentrum‘, dem ÖGGK HEALTH MOBIL, an zwei verschiedenen Standorten in Wien ihre Influenza-Impfung holen. So wollen wir besonders für diese exponierte Personengruppe einen wirkungsvollen Schutz einfach zugänglich machen.“

Ermöglicht wurde diese Aktion durch eine enge Kooperation mit der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der fcg wiener lehrerInnen, der Fraktion Christlicher Gewerkschafter in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst für Pflichtschullehrer:innen in Wien.

„Impfungen gehören zu den wirksamsten präventiven Maßnahmen in der Medizin. In der schulärztlichen Tätigkeit sind sowohl Impfungen als auch Impfberatung bereits ein wesentlicher Bestandteil. Doch auch Lehrerinnen und Lehrer sind einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Deshalb ist es besonders wichtig, ihre Gesundheit bestmöglich zu schützen. Initiativen wie das ÖGGK HEALTH MOBIL bringen ärztlich durchgeführte Schutzimpfungen direkt an den Arbeitsplatz und machen Gesundheitsvorsorge niederschwellig zugänglich“ , sagt Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, betont die grundsätzliche Bedeutung von Schutzimpfungen: „Impfungen können schwere Krankheitsverläufe verhindern und das Risiko einer Weitergabe von Infektionen reduzieren. Entscheidend ist eine hohe Impfbeteiligung, denn wer sich impfen lässt, schützt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern trägt auch zum Schutz seiner Mitmenschen bei. Um das Bewusstsein für diese Vorsorgemaßnahme zu stärken, sollten sowohl Impfberatung als auch die Überprüfung des Impfstatus als Kassenleistung angeboten werden.“

Auch Dr. Karin Hawlisch-Höfferl, Co-Referentin für Gruppenpraxen und Ärztezentren der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, unterstreicht: „Mit mobilen, ärztlich betreuten Impfangeboten direkt an Schulen können wir Lehrkräfte unkompliziert erreichen und gleichzeitig eine qualitätsvolle medizinische Betreuung sicherstellen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, individuelle Fragen zur Impfung im persönlichen Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten zu klären.“

Beate Schleger-Wunsch, MA, Mittelschullehrerin und engagierte Personalvertreterin im fcg - Wiener Lehrerinnen Team Thomas Krebs: „Unkomplizierte Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen sind für Lehrpersonen wichtig und sollten selbstverständlich sein: Sie schützen die Gesundheit der Lehrenden und können das Risiko krankheitsbedingter Ausfälle reduzieren. Außerdem tragen sie dazu bei, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten sowie die Kinder und deren Familien vor einer Ansteckung zu schützen. Leider fehlt es seitens des Dienstgebers noch immer an ausreichenden Angeboten zur Gesundheitsvorsorge für Lehrpersonen. Deshalb haben wir als FCG – Wiener Lehrerinnen Team Thomas Krebs die Aktion ‚Aktiv gegen Grippe‘ gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze gerne mitorganisiert. Danke auch an die rund über 260 Kolleginnen und Kollegen, die die Chance genützt haben, sich gegen die echte Grippe impfen zu lassen.“

Ein Projekt der ÖGGK – unterstützt von Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und fcg wiener lehrerInnen

Neben der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der fcg wiener lehrerInnen wurde das Projekt auch mitgetragen von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT), AstraZeneca, benefit, Herba Chemosan, Kottas, Ökopharm, und Viatris. Mehr unter https://www.oeggk.at/aktiv-gegen-grippe/

Fotos

Fotos finden Sie unter: https://accelent.fromsmash.com/nUkjCxSWjR-dt

Fotocredit: ÄK Wien/Stefan Seelig

Über das ÖGGK Health Mobil

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK HEALTH MOBIL eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil/

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Über die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien ist die gesetzliche Interessenvertretung aller in Wien tätigen Ärztinnen und Ärzte. Sie setzt sich für die Wahrung der freien ärztlichen Berufsausübung, zeitgemäße und faire Rahmenbedingungen sowie eine hochwertige, flächendeckende und für alle Menschen zugängliche medizinische Versorgung ein. Als starke Stimme der Wiener Ärzteschaft vertritt sie deren berufliche Interessen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Zugleich bringt sie ihre medizinische Expertise in gesundheitspolitische Debatten ein und gestaltet die Weiterentwicklung des Wiener Gesundheitswesens aktiv mit. Im Mittelpunkt ihres Handelns stehen die Qualität der medizinischen Versorgung und das Wohl der Patientinnen und Patienten. Weitere Informationen: www.aekwien.at





[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21831069/