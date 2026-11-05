ÖGB-Katzian: Es gibt keinen Grund dafür, die Lohntransparenz nicht umzusetzen

Wien. (OTS) -

„Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund dafür, dass die WKO und manche Arbeitgeber die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie nach wie vor unter dem Vorwand der Bürokratie blockieren“, mahnt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am heutigen Equal Pay Day einmal mehr Tempo bei der Umsetzung der EU-Richtlinie ein. Der Gender Pay Gap in Österreich beträgt 17,6 Prozent, nur ein Drittel dieser Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern ist strukturell zu erklären. „Diese Ungerechtigkeit ist den vielen betroffenen Arbeitnehmerinnen in Österreich nicht zumutbar.“

Mit der Blockade der Richtlinie droht nicht nur Frauen die systematische Fortsetzung dieser Benachteiligung, a la long würde sie auch negative Auswirkungen auf das Budget bedeuten. Wird eine EU-Richtlinie unvollständig, zu spät oder gar nicht umgesetzt, ist die Konsequenz ein EU-Vertragsverletzungsverfahren mit Strafzahlungen, in diesem Fal aus dem Sozialministerium, appelliert Katzian an die Verantwortung der Arbeitgeber: „Mit dem ständigen Nein zu Lohngerechtigkeit würde im worst case also auch das Budget des Sozialministeriums belastet Alle Ressorts spüren die Auswirkungen der aktuellen Budgetsituation. Gerade im Sozialbereich gibt es immense Herausforderungen, für die das Geld sinnvoller eingesetzt werden kann.“

Die Richtlinie wäre ein wirkungsvolles Instrument für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt. „Lippenbekenntnisse sind zu wenig, die Richtlinie muss schnell und ohne Schlupflöcher umgesetzt werden!“, fordert der ÖGB-Präsident.