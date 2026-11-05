  • 05.11.2026, 09:00:43
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BRV-Jahrestagung 2026 - Wien, 4. November 2026

Zur Jahrestagung des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbands (BRV) trafen sich rund 200 Fachexpert:innen aus der gesamten Recyclingbranche – Asbest im besonderen Fokus

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40213 Im Bild v.l.n.r.: DI Dr. Andreas Pfeiler, Mag. Dr. Wolfgang Stanek, DI Dr. Martin Buchta, Ing. Christoph Kranz, BM DI Mag. Dr. Thomas Kasper, DI (FH) Tristan Tallafuss
Wien (OTS) - 

Den Auftakt setzte eine Keynote von GLOBAL 2000 unter dem Stichwort „Ressourcen neu denken“. Sie beleuchtete die Zusammenhänge zwischen Ressourcenverbrauch, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sowie daraus resultierenden Anforderungen an die Bauwirtschaft.

Im folgenden Block präsentierte das BMLUK aktuelle Entwicklungen in rechtlichen Bereichen. Im Mittelpunkt standen unter anderem die kommende Aushubverordnung und die damit verbundenen Chancen für mehr Rechtssicherheit in der Praxis.

Im letzten Block wurde das besonders wichtige Thema “Umgang mit Asbest in Abfällen” behandelt. Diskutiert wurden neue Regelungen sowie aktuelle Entwicklungen in der Praxis.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze für die Branche diskutiert.

Die BRV-Jahrestagung 2026 bestätigte ihre Rolle als zentrale Plattform für Wissensaustausch, Networking und zukunftsweisende Impulse der Bau- und Recyclingwirtschaft.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Baustoff-Recycling Verband
Dipl.-Ing. (FH) Tristan Tallafuss
Telefon: 015047289
E-Mail: [email protected]

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