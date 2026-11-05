BRV-Jahrestagung 2026 - Wien, 4. November 2026

Wien (OTS) -

Den Auftakt setzte eine Keynote von GLOBAL 2000 unter dem Stichwort „Ressourcen neu denken“. Sie beleuchtete die Zusammenhänge zwischen Ressourcenverbrauch, Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sowie daraus resultierenden Anforderungen an die Bauwirtschaft.

Im folgenden Block präsentierte das BMLUK aktuelle Entwicklungen in rechtlichen Bereichen. Im Mittelpunkt standen unter anderem die kommende Aushubverordnung und die damit verbundenen Chancen für mehr Rechtssicherheit in der Praxis.

Im letzten Block wurde das besonders wichtige Thema “Umgang mit Asbest in Abfällen” behandelt. Diskutiert wurden neue Regelungen sowie aktuelle Entwicklungen in der Praxis.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze für die Branche diskutiert.

Die BRV-Jahrestagung 2026 bestätigte ihre Rolle als zentrale Plattform für Wissensaustausch, Networking und zukunftsweisende Impulse der Bau- und Recyclingwirtschaft.

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