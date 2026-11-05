Freitag der 13. für das letzte soziale Netz?

St. Pölten (OTS) -

Was bedeutet die „Sozialhilfe neu“ für Menschen in NÖ? Welche Zahlen liefert dazu die Sozialhilfe-Statistik, die am 12.11. von der Statistik Austria veröffentlicht wird? „Wärme wirkt“ – ein neues Angebot der Caritas gegen soziale Kälte, das mit Advent startet.

Armut beginnt oft mit der Angst vor der nächsten Rechnung. Mit der Frage, ob sich die Miete auch im nächsten Monat noch ausgehen wird. Mit dem Verzicht auf die Heizung, damit das Geld fürs Essen reicht.

Als Caritas sind wir mit unseren Sozialberatungsstellen nah dran an den Nöten der Menschen. Wie hat sich die Nachfrage nach Unterstützung in den vergangenen Monaten entwickelt? Was bringt die Reform der Sozialhilfe? Sind die versprochene bundeseinheitliche Sozialhilfe und eine von der Politik versprochene Kindergrundsicherung gescheitert?

„Wärme wirkt“: Ein Angebot der Caritas St. Pölten gegen Kälte und Einsamkeit

Mit Dezember setzt die Caritas in St. Pölten mit Unterstützung von Freiwilligen ein neues Angebot gegen Kälte und Einsamkeit. In den Wintermonaten wird der WirkRaum in der Linzerstraße in St. Pölten von Montag bis Donnerstag für Menschen, die Gemeinschaft suchen bzw. Menschen, die ihre Wohnung nicht warmhalten können, ohne Anmeldung geöffnet. Die Angebote in dieser Zeit reichen von gemeinsamem Frühstück, Gesprächen am Tratschbankerl, miteinander Kochen, Essen und Spielen bis hin zu kreativen Tätigkeiten. Denn Wärme entsteht auch dort, wo Menschen einander begegnen.

Ihre Gesprächspartner*innen bei dieser Pressekonferenz:

Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas der Diözese St. Pölten

Tamara Majnek, Armutsexpertin und Fachbereichsleiterin Caritas Inlandshilfe

Christa Herzberger, Leitung Pfarr- und Regionalcaritas

Freiwillige Mitarbeiter*innen im WirkRaum

Wann: Freitag, 13.11.2026, 10:00 Uhr

Ort: WirkRaum der Caritas St. Pölten, Linzer Straße 16, 3100 St. Pölten.

