  • 05.11.2026, 08:00:34
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OKTO & CLARIVOCE: FRAUEN IM EXIL

Konzert des klangstarken Trios am 9.11. im Odeon – Übertragung auf OKTO am 22.11.2026

Das klangstarke Trio Clarivoce
WIEN LEOPOLDSTADT/BREITENSEE (OTS) - 

In Erinnerung an die Novemberpogrome von 1938 lädt CLARIVOCE am Montag, den 9. November um 19:00 Uhr zum Konzert FRAUEN IM EXIL ins Wiener Odeon. Das klangstarke Trio präsentiert hochkarätige Werke von verfolgten und ins Exil gezwungenen Künstler:innen. Am 22. November 2026 um 20:00 Uhr überträgt OKTO diesen denkwürdigen und einmaligen Abend im Community TV.

Die Sopranistin Monika Medek, der Klarinettist Helmut Wiener und die Konzertpianistin Stephanie Timoschek interpretieren Werke von Else Lasker-Schüler, Alma Mahler, Robert Stolz, Hermynia Zur Mühlen, Else Feldmann, Rebecca Clarke, Nadia Boulanger, Maria Hofer, Vally Weigl, Rose Ausländer, Ilse Weber, Mascha Kaléko oder Ruth Schönthal. Mit Stücken von Alexander Kukelka, Michael Amann, Katharina Kreuz und Wolfgang-Michael Bauer erklingen zudem vier Uraufführungen nach Gedichten von ins Exil gedrängten Frauen. Andrea Beatrix Schramek liest Berichte, Lyrik und Erzählungen und gestaltet mit Bernhard Müller, der durch den Abend führt, einen Dialog zur historischen Einordnung. Den passenden Rahmen zum Konzert bietet eine Ausstellung von Wolfgang Pohn organisiert von Atelier Galerie Roland Puschitz.

Der Eintritt ist frei, Sitzplatzreservierungen sind unter [email protected] möglich. Die perfekte Kombination: Besuchen Sie das Konzert vor Ort und sehen Sie es sich am 22. November 2026 um 20:00 Uhr nochmals an und empfehlen Sie die Übertragung weiter.

Rückfragen & Kontakt

OKTO COO & Communications
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

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Das klangstarke Trio Clarivoce [Bild, 2.61MB]

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