  • 05.11.2026, 07:56:32
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WiG-Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“: Nach erfolgreicher Pilotphase jetzt auch in Stammersdorf, Atzgersdorf und rund um den Meiselmarkt

Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt lokale Betriebe im November zu Vernetzungstreffen und Info- und Mitmachmesse ein

Wort-Bild-Marke des Projektes "Gesunde Grätzel-Betriebe"
Wien (OTS) - 

Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Stuwerviertel in Wien Leopoldstadt wird das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG nun auf drei weitere Wiener Grätzel ausgeweitet: Stammersdorf (Floridsdorf), Atzgersdorf (Liesing) und das Gebiet rund um den Meiselmarkt (Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus). „Mit unserem Projekt `Gesunde Grätzel-Betriebe´ unterstützen wir lokale Unternehmen dabei, sich miteinander zu vernetzen und gemeinsam Ideen für mehr Gesundheit, Lebensqualität und ein gutes Miteinander zu entwickeln. Die Ausweitung auf drei weitere Wiener Grätzel zeigt, dass wir die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ernst nehmen und nachhaltige Lösungen gemeinsam mit ihnen gestalten“, betont Denis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

„Gesunde Grätzel-Betriebe“ in Stammersdorf, Atzgersdorf und am Meiselmarkt – November im Zeichen von Vernetzung, Information und Mitgestaltung

Mit dem WiG-Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ sollen die Stärken der Betriebe sichtbar gemacht und Herausforderungen aufgezeigt werden. Ziel ist, dass die Gesundheit und Lebensqualität von Unternehmer*innen, Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Bewohner*innen verbessert wird. Die nächsten Schritte stehen ganz im Zeichen des persönlichen Austauschs. Bei drei Veranstaltungen haben interessierte Unternehmer*innen die Möglichkeit, eigene Ideen für ein gesundes und lebenswertes Grätzel einzubringen und das Projektteam kennenzulernen.

Vernetzungsabend Atzgersdorf:

  • Wann: Donnerstag, 12. November 2026, 19:00–21:00 Uhr
  • Wo: Kleinkunst-Café Genuss|Spiegel, Kirchenplatz 7/G11, 1230 Wien
  • Anmeldung bitte unter: https://eveeno.com/288901891

Info- und Mitmachmesse Meiselmarkt:

  • Wann: Donnerstag, 19. November 2026, 11:00–16:00 Uhr
  • Wo: Meiselmarkt, Hütteldorfer Strasse 81B, 1150 Wien

Vernetzungsfrühstück Stammersdorf:

  • Wann: Donnerstag, 26. November 2026, 09:00–11:00 Uhr
  • Wo: Restaurant Lapatschka, Stammersdorfer Straße 242, 1210 Wien
  • Anmeldung bitte unter: https://eveeno.com/119510648

Die WiG lädt alle Unternehmer*innen aus den drei Grätzeln herzlich ein, die kostenfreien Veranstaltungen zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und die weitere Entwicklung des Projekts aktiv mitzugestalten. Weitere Informationen finden Sie hier: wig.or.at/gesunde-graetzel-betriebe

Über das Projekt

Das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt kleine Unternehmen dabei, ihre Stärken sichtbar zu machen und Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Gemeinsam mit Betrieben, Gesundheitsorganisationen und lokalen Partner*innen entsteht ein Netzwerk, das Gesundheitsförderung über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus in das gesamte Grätzel trägt. Nach der erfolgreichen Pilotphase im Stuwerviertel wird das Projekt aktuell in Atzgersdorf, Stammersdorf und rund um den Meiselmarkt ausgerollt. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ wird daraus finanziert.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Mag.a Petra Hafner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung - WiG
Telefon: +43 1 4000 76921
E-Mail: [email protected]
www.wig.or.at

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