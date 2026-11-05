BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 21: Dürre, Bodenverlust und teure Energie: Wer ernährt uns morgen?

Wien (OTS) -

Volle Regale, volle Teller – eine Selbstverständlichkeit? Dürre und Hitze setzen der Landwirtschaft zu, steigende Energie- und Düngemittelpreise verteuern die Produktion. Gleichzeitig verschwinden fruchtbare Böden unter Straßen, Parkplätzen und Gewerbegebieten. Wie sichern wir unsere Lebensmittelversorgung, wenn der Druck von allen Seiten wächst?

In Folge 21 des BOKU-Podcasts „Planet Shapers“ sprechen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky live vor Publikum mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Journalismus über die Zukunft unserer Ernährung: Wie können landwirtschaftliche Betriebe krisenfester werden? Warum gelingt es so schwer, wertvolle Böden zu schützen? Und wer trägt die Kosten für den notwendigen Wandel?

Auf der Podcast-Bühne zu Gast

Marianne Penker, Professorin für ländliche Entwicklung und zukunftsfähige Lebensmittelsysteme (BOKU)

Reinhard Steurer, Klimapolitikforscher (BOKU)

Tanja Busse, Journalistin und Autorin mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Ernährung und Biodiversität

Fragen, die im Mittelpunkt stehen:

Wie verändern Dürren und Extremwetter unsere Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung?

Warum ist der Schutz fruchtbarer Böden entscheidend für unsere Ernährungssicherheit?

Welche Maßnahmen helfen landwirtschaftlichen Betrieben, sich an den Klimawandel anzupassen – und wo liegen die Grenzen?

Was muss sich bei der Produktion und beim Konsum verändern?

Welche Verantwortung tragen Politik, Handel und Konsumentinnen und Konsumenten?

Wie bleiben hochwertige Lebensmittel auch in Krisenzeiten für alle leistbar?