  • 04.11.2026, 18:48:33
  • /
  • OTS0206

Eisenbahn-KV: Schwierige Verhandlungen – vida kritisiert fehlende Bereitschaft zu fairen Lösungen

Keine Einigung in der dritten Runde. Betriebsrätekonferenz findet morgen statt.

Wien (OTS) - 

Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für rund 55.000 Beschäftigte in 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen ist heute ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Trotz intensiver Gespräche und umfangreicher Vorarbeiten in Arbeitsgruppen liegen die Positionen der Sozialpartner bei wesentlichen Fragen weiterhin weit auseinander. Derzeit ist keine ausreichende Bewegung auf Arbeitgeberseite erkennbar.

„Der Auftrag an unser Verhandlungsteam war klar: Gleiche Spielregeln für alle Eisenbahnunternehmen und damit faire Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Branche zu schaffen. Dass die Arbeitgeberseite offenbar kein Interesse daran hat, diesen Gleichstand herzustellen, können wir nicht nachvollziehen. Wer fairen Wettbewerb will, muss auch bereit sein, faire Bedingungen für die Beschäftigten zu schaffen“, kritisiert Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

Für die vida bleiben der volle Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen zentrale Forderungen. Dazu zählen insbesondere die Angleichung der Wochenarbeitszeit in allen Eisenbahnunternehmen auf 38,5 Stunden und weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Eisenbahnberufe. „Die Beschäftigten leisten jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg der Bahnen und haben einen fairen Abschluss verdient – beim Gehalt genauso wie bei den Arbeitsbedingungen. Dafür werden wir mit Nachdruck eintreten“, stellt Tauchner klar.

Die Gewerkschaft vida wird morgen im Rahmen einer Betriebsrätekonferenz über den aktuellen Verhandlungsstand informieren und über die weitere Vorgehensweise beraten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 10. November statt.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit
Julia Guthan
Telefon: +436646145752
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit
Julia Guthan
Telefon: +436646145752
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright