Eisenbahn-KV: Schwierige Verhandlungen – vida kritisiert fehlende Bereitschaft zu fairen Lösungen

Wien (OTS) -

Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für rund 55.000 Beschäftigte in 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen ist heute ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Trotz intensiver Gespräche und umfangreicher Vorarbeiten in Arbeitsgruppen liegen die Positionen der Sozialpartner bei wesentlichen Fragen weiterhin weit auseinander. Derzeit ist keine ausreichende Bewegung auf Arbeitgeberseite erkennbar.



„Der Auftrag an unser Verhandlungsteam war klar: Gleiche Spielregeln für alle Eisenbahnunternehmen und damit faire Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Branche zu schaffen. Dass die Arbeitgeberseite offenbar kein Interesse daran hat, diesen Gleichstand herzustellen, können wir nicht nachvollziehen. Wer fairen Wettbewerb will, muss auch bereit sein, faire Bedingungen für die Beschäftigten zu schaffen“, kritisiert Gerhard Tauchner, Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.



Für die vida bleiben der volle Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent sowie Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen zentrale Forderungen. Dazu zählen insbesondere die Angleichung der Wochenarbeitszeit in allen Eisenbahnunternehmen auf 38,5 Stunden und weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Eisenbahnberufe. „Die Beschäftigten leisten jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg der Bahnen und haben einen fairen Abschluss verdient – beim Gehalt genauso wie bei den Arbeitsbedingungen. Dafür werden wir mit Nachdruck eintreten“, stellt Tauchner klar.

Die Gewerkschaft vida wird morgen im Rahmen einer Betriebsrätekonferenz über den aktuellen Verhandlungsstand informieren und über die weitere Vorgehensweise beraten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 10. November statt.