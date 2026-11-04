  • 04.11.2026, 18:07:02
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Zweiter Nationalratspräsident Peter Haubner betroffen über Ableben Nemeths

Peter Haubner betont die Rolle des FPÖ-Abgeordneten als "politischer Verantwortungsträger"

Wien (PK) - 

"Die Nachricht vom Ableben von Norbert Nemeth macht mich sehr betroffen. Ich habe Norbert Nemeth über zwei Jahrzehnte hinweg als politischen Verantwortungsträger erlebt. Ein großer Teil seines Lebens war dem öffentlichen Dienst und insbesondere dem Parlament gewidmet," so der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner zum Ableben des FPÖ-Abgeordneten, stellvertretenden Klubobmanns und langjährigen Klubdirektors Norbert Nemeth.



"Gerade in seiner Funktion als Klubdirektor der FPÖ hat er über viele Jahre konstruktive Beiträge für einen gelungenen österreichischen Parlamentarismus geleistet. In den Stunden der Trauer stehen nicht politische Unterschiede und Positionen im Vordergrund, sondern allein das Menschliche und der Respekt vor Norbert Nemeth. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie," betont Haubner. (Schluss) red

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