Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures zum Ableben von Norbert Nemeth

Wien (PK) -

Wien (PK)- "Mit großer Bestürzung und aufrichtiger Betroffenheit habe ich vom plötzlichen Ableben des stellvertretenden Klubvorsitzenden und Abgeordneten zum Nationalrat, Parlamentsrat Magister Norbert Nemeth, erfahren. Zu diesem schmerzlichen Verlust eines Kollegen in der Präsidialkonferenz möchte ich mein tief empfundenes Mitgefühl aussprechen," so die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures.

"Über viele Jahre hinweg durfte ich Mag. Nemeth in seiner Funktion als Klubdirektor kennenlernen. Trotz weltanschaulicher und politischer Unterschiede habe ich ihn stets als einen profunden Kenner des parlamentarischen Geschehens und als einen Menschen geschätzt, dessen Verbundenheit mit dem Parlamentarismus immer spürbar war. Mein Mitgefühl gilt in dieser schweren Stunde vor allem seiner Familie", so Doris Bures abschließend. (Schluss) red