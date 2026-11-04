Maurer zum Tod von Norbert Nemeth: „Mein Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“

Wien (OTS) -

Sigrid Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, kondoliert zum plötzlichen Tod von Norbert Nemeth: „Norbert Nemeth war sowohl in seiner langjährigen Rolle als Klubdirektor als auch als Vertreter der FPÖ in der Präsidiale ein professionelles Gegenüber. Trotz unbestreitbar großer politischer Differenzen war die Zusammenarbeit auf der operativen Ebene im Parlament von großer juristischer Kenntnis und im persönlichen Umgang von Fairness geprägt.“

„Ein so plötzlicher Tod bringt immer große Trauer und Betroffenheit. Mein Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, sagt Maurer.