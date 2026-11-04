  • 04.11.2026, 15:44:32
  • /
  • OTS0192

Maurer zum Tod von Norbert Nemeth: „Mein Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“

Wien (OTS) - 

Sigrid Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, kondoliert zum plötzlichen Tod von Norbert Nemeth: „Norbert Nemeth war sowohl in seiner langjährigen Rolle als Klubdirektor als auch als Vertreter der FPÖ in der Präsidiale ein professionelles Gegenüber. Trotz unbestreitbar großer politischer Differenzen war die Zusammenarbeit auf der operativen Ebene im Parlament von großer juristischer Kenntnis und im persönlichen Umgang von Fairness geprägt.“

„Ein so plötzlicher Tod bringt immer große Trauer und Betroffenheit. Mein Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, sagt Maurer.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright