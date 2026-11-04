  • 04.11.2026, 15:28:03
  • /
  • OTS0188

SPÖ-Klubobmann Kucher tief betroffen vom plötzlichen Ableben von Norbert Nemeth

Wien (OTS) - 

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher ist tief betroffen vom plötzlichen Ableben des FPÖ-Abgeordneten und stellvertretenden Klubobmanns sowie Klubdirektors des FPÖ-Parlamentsklubs Norbert Nemeth. Im Namen der SPÖ-Parlamentsfraktion spricht Kucher Nemeths Familie, Freunden und dem FPÖ-Parlamentsklub sein Mitgefühl aus. „Norbert Nemeth war viele Jahre lang Klubdirektor seiner Partei und seit dieser Legislaturperiode auch Abgeordneter. Bei allen politischen Gegensätzen habe ich ihn menschlich und fachlich geschätzt. Über die Parteigrenzen hinweg kannte man ihn als Parlamentarier mit guter Gesprächsebene zu allen Parteien sowie mit Handschlagqualität und großer juristischer Expertise. Es ist ein trauriger Tag für das Parlament“, so der SPÖ-Klubobmann. **** (Schluss) lk/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright