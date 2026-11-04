SPÖ-Klubobmann Kucher tief betroffen vom plötzlichen Ableben von Norbert Nemeth

Wien (OTS) -

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher ist tief betroffen vom plötzlichen Ableben des FPÖ-Abgeordneten und stellvertretenden Klubobmanns sowie Klubdirektors des FPÖ-Parlamentsklubs Norbert Nemeth. Im Namen der SPÖ-Parlamentsfraktion spricht Kucher Nemeths Familie, Freunden und dem FPÖ-Parlamentsklub sein Mitgefühl aus. „Norbert Nemeth war viele Jahre lang Klubdirektor seiner Partei und seit dieser Legislaturperiode auch Abgeordneter. Bei allen politischen Gegensätzen habe ich ihn menschlich und fachlich geschätzt. Über die Parteigrenzen hinweg kannte man ihn als Parlamentarier mit guter Gesprächsebene zu allen Parteien sowie mit Handschlagqualität und großer juristischer Expertise. Es ist ein trauriger Tag für das Parlament“, so der SPÖ-Klubobmann. **** (Schluss) lk/lw