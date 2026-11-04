ÖVP-Parlamentsklub: Tiefe Betroffenheit über Ableben von Norbert Nemeth

Wien (OTS) -

“Die Nachricht vom plötzlichen Ableben von Norbert Nemeth hat uns als ÖVP-Parlamentsklub und auch mich persönlich tief betroffen gemacht”, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl zum Tod des FPÖ-Nationalratsabgeordneten, der auch stellvertretender Klubobmann und langjähriger Klubdirektor der Freiheitlichen war.

ÖVP-Mandatar Peter Haubner, der die Funktion des Zweiten Nationalratspräsidenten innehat, sagt: “Wir haben Norbert Nemeth über zwei Jahrzehnte hinweg als politischen Verantwortungsträger erlebt. Ein großer Teil seines Lebens und Wirkens waren dem öffentlichen Dienst und insbesondere dem Parlament gewidmet.”

Nemeth hatte den parlamentarischen Betrieb ab 2006 über zwei Dekaden mitgestaltet. “Gerade in seiner Funktion als Klubdirektor der FPÖ hat er über viele Jahre konstruktive Beiträge für einen gelungenen österreichischen Parlamentarismus geleistet”, so Gödl und Haubner, und abschließend: “In den Stunden der Trauer stehen nicht politische Unterschiede und Positionen im Vordergrund, sondern allein das Menschliche und der Respekt vor Norbert Nemeth. Der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Ihnen viel Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.” (Schluss)