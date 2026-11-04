WKÖ-Voranschlag 2027: Reformkurs schafft Basis für Entlastung

Wien (OTS) -

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stellt mit ihrem Voranschlag 2027, der heute dem Finanzausschuss vorgelegt wurde, die Weichen für eine nachhaltige Neuaufstellung ihrer Finanzen. Der Entwurf steht ganz im Zeichen des von WKÖ-Präsidentin Martha Schultz eingeleiteten Reformprozesses: „Wir wollen eine moderne, effiziente Wirtschaftskammer, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert und ihre Mitgliedsbetriebe nachhaltig entlastet“, betont WKÖ-Vizepräsident und Finanzreferent Wolfgang Hesoun.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Ziel der Wirtschaftskammerorganisation, die Mitgliedsbetriebe ab 2030 österreichweit um rund 100 Mio. Euro jährlich zu entlasten. Die WKÖ wird dazu die Kammerumlage 2 in den Jahren 2028 und 2029 schrittweise senken. Dafür werden Strukturen verschlankt, der Personalstand sozial verträglich reduziert und Sachaufwendungen gesenkt.

Rückkehr zu einem ausgeglichenen Voranschlag 2027

Für das Jahr 2027 sind Kammerumlagen von insgesamt 262,3 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 101,4 Mio. Euro auf die Kammerumlage 1 und 160,9 Mio. Euro auf die Kammerumlage 2. Hinzu kommen Waren- und Leistungserlöse von 21,3 Mio. Euro sowie sonstige betriebliche Erträge – vor allem Zuschüsse und Förderbeiträge für kofinanzierte Projekte – von 32,9 Mio. Euro.

Der Personalaufwand beträgt 157,1 Mio. Euro. Während die laufenden Personalaufwendungen infolge des eingeleiteten Personalabbaus sinken, sind gleichzeitig Vorsorgen für den Sozialplan und gesetzliche Abfertigungen berücksichtigt. Der Sachaufwand liegt mit 155,8 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau. Dazu tragen sowohl die Einsparungen aus dem Reformprozess als auch der Wegfall eines zusätzlichen Förderpakets bei „go-international“ bei.

Der Voranschlag sieht einen positiven Betriebserfolg von 3,5 Mio. Euro und einen Finanzerfolg von 1,7 Mio. Euro vor. Nach Steuern und einer Rücklagenzuweisung zur Finanzierung der notwendigen Investitionen und Sanierungen am WKÖ-Bürogebäude ergibt sich ein ausgeglichenes Bilanzergebnis.

WKÖ unterstützt Betriebe mit gezielten Services und internationalen Initiativen

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und des laufenden Reformprozesses bietet die WKÖ ihren Mitgliedsbetrieben auch 2027 ein breit aufgesetztes Service- und Leistungsportfolio.

Ein Schwerpunkt bleibt die Internationalisierung österreichischer Unternehmen. Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ unterstützt die Betriebe mit ihrem weltweiten Netzwerk, internationalen Messebeteiligungen und Wirtschaftsmissionen bei der Erschließung neuer Märkte. Zu den Höhepunkten 2027 zählen die Expo in Belgrad sowie weitere Messeaktivitäten im Ausland.

Gleichzeitig werden Service- und Beratungsangebote durch den verstärkten Einsatz Künstlicher Intelligenz weiterentwickelt, um den Mitgliedsbetrieben Informationen noch rascher und zielgerichteter bereitzustellen. Im Bildungsbereich stehen die EuroSkills in Düsseldorf und die AustrianSkills in Salzburg im Mittelpunkt, bei denen österreichische Nachwuchsfachkräfte ihr Können unter Beweis stellen.

Die interessenpolitische Arbeit der WKÖ ist darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken, leistungsfähige Rahmenbedingungen für die Betriebe sicherzustellen und zusätzliche Belastungen zu vermeiden.

Solide Finanzplanung als Grundlage für Mitgliederentlastung

„Der Reformprozess ist entscheidend, um die Wirtschaftskammer langfristig finanziell solide aufzustellen und zugleich die Belastung unserer Mitgliedsbetriebe zu reduzieren. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen. Mit dem Voranschlag 2027 stellen wir hierfür die Weichen“, so Vizepräsident und Finanzreferent Hesoun abschließend. (PWK590/SR)