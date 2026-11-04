NEOS-Parlamentsklub zum Tod von Norbert Nemeth

Wien (OTS) -

„Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Norbert Nemeth hat uns tief betroffen gemacht. Bei allen politischen Unterschieden haben wir ihn als profunden Kenner des Parlaments erlebt, der dafür weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt wurde“, sagt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty.

„Als Klubdirektor und Klubobmann-Stellvertreter hat Norbert Nemeth die Arbeit des Parlaments über viele Jahre mitgeprägt und sich mit großer Leidenschaft eingebracht. Unsere Gedanken sind bei allen, die ihn nun schmerzlich vermissen. Seiner Familie und dem gesamten freiheitlichen Klub sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen ihnen in diesen schweren Tagen viel Kraft.“