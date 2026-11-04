Am Land ist bereits jeder dritte Glasfaseranschluss aktiv

Wien (OTS) -

Österreichs Glasfaserausbau schreitet weiter voran. Bei ihrer heutigen Pressekonferenz in Wien präsentierte die Open Fiber Austria ihre neue Marktstudie mit aktuellen Zahlen: Mittlerweile ist Glasfaser für rund 2,2 Millionen Haushalte und Unternehmen verfügbar – bis ins Gebäude oder direkt in die Wohnung. Rund 453.000 davon nutzen einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung (FTTH) bereits aktiv.

Besonders deutlich ist der regionale Unterschied: Im ländlichen Raum liegt die Take-up-Rate bei 34,9 Prozent und damit fast dreimal so hoch wie in Städten. Sie gibt an, wie viele der verfügbaren Glasfaseranschlüsse auch tatsächlich genutzt werden.

Die Studie richtet den Blick nicht nur auf den Ausbau, sondern erstmals auch auf jene, die Glasfaserprodukte zu den Kunden bringen. Eine eigene Befragung der Internetanbieter untersucht, welche Bedeutung Open Access und Wettbewerb haben und welche Rahmenbedingungen eine erfolgreiche Vermarktung offener Netze fördern.

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