FPÖ: Herbert Kickl zum Ableben von Norbert Nemeth

Wien (OTS) -

Die FPÖ trauert um ihren Klubobmann-Stellvertreter und Klubdirektor Parlamentsrat NAbg. Norbert Nemeth, der heute völlig überraschend im 58. Lebensjahr verstorben ist. Nemeth war eine tragende Säule der FPÖ und arbeitete seit 2006 als Klubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs. Nach der Nationalratswahl 2024 zog er für die FPÖ in den Nationalrat ein, wo er auch einer der Stellvertreter von Klubobmann NAbg. Herbert Kickl war.

„Dieser Verlust ist für mich kaum in Worte zu fassen und macht mich unendlich traurig. Norbert Nemeth hat in einer schwierigen Phase der Partei Verantwortung übernommen und hat den damals neuen Klub der Freiheitlichen mit seinem juristischen Fachwissen als Klubdirektor aufgebaut. Seit damals hat er sich zu einer der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung entwickelt und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft. Er hinterlässt schon deshalb eine große Lücke in unseren Reihen, sein Ableben ist aber noch mehr ein enormer menschlicher Verlust für mich“, würdigte Herbert Kickl den Verstorbenen. „Seiner Familie gilt unsere tief empfundene Anteilnahme.“

Norbert Nemeth wurde 1969 in Wien geboren. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft begann er seine berufliche Karriere als Büroleiter des damaligen FPÖ-Landesrats Ewald Stadler in Niederösterreich. Nach zwei Jahren in der Volksanwaltschaft übernahm Nemeth die Funktion des Klubdirektors im Freiheitlichen Parlamentsklub, die er bis zuletzt innehatte. Nach der Nationalratswahl 2024 zog Nemeth als Abgeordneter in den Nationalrat ein und wurde auch zum Klubobmann-Stellvertreter gewählt. Er war zudem Mitglied im Geschäftsordnungsausschuss, im Immunitätsausschuss und im Hauptausschuss.

Neben seinem Fachwissen in Angelegenheiten des Verwaltungsrechts und in allen Fragen der parlamentarischen Geschäftsordnung war Nemeth Autor zahlreicher Bücher fachlicher Natur, aber auch Verfasser mehrerer historischer Romane. Seine publizistische Tätigkeit findet sich zudem in vielen Fachartikeln und Kommentaren in Zeitungen und Magazinen.

„Norbert Nemeth war von einer ganz besonderen menschlichen Qualität. Geistreich, reflektiert, tiefgründig, pflichtbewusst, zugleich humorvoll und charmant. Vor allem aber war er ein mutiger Mitkämpfer, ein treuer Freund und guter Kamerad. Er wird unserer freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft und mir persönlich mehr als nur fehlen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Herbert Kickl.