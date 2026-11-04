  • 04.11.2026, 14:59:32
  • /
  • OTS0179

FPÖ: Herbert Kickl zum Ableben von Norbert Nemeth

„Verlust ist kaum in Worte zu fassen – menschlich, persönlich und als tragende Säule der freiheitlichen Bewegung“

Wien (OTS) - 

Die FPÖ trauert um ihren Klubobmann-Stellvertreter und Klubdirektor Parlamentsrat NAbg. Norbert Nemeth, der heute völlig überraschend im 58. Lebensjahr verstorben ist. Nemeth war eine tragende Säule der FPÖ und arbeitete seit 2006 als Klubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs. Nach der Nationalratswahl 2024 zog er für die FPÖ in den Nationalrat ein, wo er auch einer der Stellvertreter von Klubobmann NAbg. Herbert Kickl war.

„Dieser Verlust ist für mich kaum in Worte zu fassen und macht mich unendlich traurig. Norbert Nemeth hat in einer schwierigen Phase der Partei Verantwortung übernommen und hat den damals neuen Klub der Freiheitlichen mit seinem juristischen Fachwissen als Klubdirektor aufgebaut. Seit damals hat er sich zu einer der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung entwickelt und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft. Er hinterlässt schon deshalb eine große Lücke in unseren Reihen, sein Ableben ist aber noch mehr ein enormer menschlicher Verlust für mich“, würdigte Herbert Kickl den Verstorbenen. „Seiner Familie gilt unsere tief empfundene Anteilnahme.“

Norbert Nemeth wurde 1969 in Wien geboren. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft begann er seine berufliche Karriere als Büroleiter des damaligen FPÖ-Landesrats Ewald Stadler in Niederösterreich. Nach zwei Jahren in der Volksanwaltschaft übernahm Nemeth die Funktion des Klubdirektors im Freiheitlichen Parlamentsklub, die er bis zuletzt innehatte. Nach der Nationalratswahl 2024 zog Nemeth als Abgeordneter in den Nationalrat ein und wurde auch zum Klubobmann-Stellvertreter gewählt. Er war zudem Mitglied im Geschäftsordnungsausschuss, im Immunitätsausschuss und im Hauptausschuss.

Neben seinem Fachwissen in Angelegenheiten des Verwaltungsrechts und in allen Fragen der parlamentarischen Geschäftsordnung war Nemeth Autor zahlreicher Bücher fachlicher Natur, aber auch Verfasser mehrerer historischer Romane. Seine publizistische Tätigkeit findet sich zudem in vielen Fachartikeln und Kommentaren in Zeitungen und Magazinen.

„Norbert Nemeth war von einer ganz besonderen menschlichen Qualität. Geistreich, reflektiert, tiefgründig, pflichtbewusst, zugleich humorvoll und charmant. Vor allem aber war er ein mutiger Mitkämpfer, ein treuer Freund und guter Kamerad. Er wird unserer freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft und mir persönlich mehr als nur fehlen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Herbert Kickl.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright