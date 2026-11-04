  • 04.11.2026, 14:57:34
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OECD-Pensions-Outlook 2026: Die gesetzliche Pension in Österreich funktioniert

ÖGB-Hafenscher: „Die beste Alterssicherung sind gute Arbeit, faire Einkommen und ein starkes öffentliches Pensionssystem.“

Wien (OTS) - 

Der aktuelle OECD-Pensions-Outlook 2026 bestätigt die Stärke des österreichischen Pensionssystems. „Die OECD-Zahlen zeigen, dass die gesetzliche Pension in Österreich stark ist und funktioniert. Die OECD weist für durchschnittlich verdienende Männer in Österreich keine zusätzliche Beitragslücke aus. Gute Pensionen sind vor allem das Ergebnis stabiler Erwerbsbiografien, guter Beschäftigung und fairer Einkommen“, sagt Anja Hafenscher, Pensionsexpertin im Referat für Gesundheits- und Sozialversicherungspolitik des ÖGB.

Der ÖGB sieht daher Handlungsbedarf vor allem am Arbeitsmarkt. „Wir müssen die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen erhöhen und die hohe Arbeitslosigkeit vor dem Pensionsantritt bekämpfen. Deshalb braucht es endlich ein wirksames Bonus-Malus-System, das Unternehmen stärker in die Verantwortung nimmt“, so Hafenscher.

Kritisch beurteilt der ÖGB Forderungen nach einem stärkeren Ausbau privater Pensionsvorsorge. „Private Pensionsprodukte können die gesetzliche Pension ergänzen, aber nicht ersetzen. Renditen sind nicht garantiert, die Risiken tragen die Versicherten, und viele Menschen können sich zusätzliche Vorsorge gar nicht leisten. Wer sein Leben lang arbeitet, muss sich auch künftig auf eine gute Pension aus dem öffentlichen System verlassen können“, betont Hafenscher abschließend.

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Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich. Gemeinsam mit seinen sieben Gewerkschaften setzt sich der ÖGB als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

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