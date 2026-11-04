  • 04.11.2026, 14:53:03
  • /
  • OTS0175

Hanger ad Schuh: „FPÖ verdreht Asylzahlen und verschweigt Kickls eigene Asylbilanz“

Unter Kickl mehr Asylanträge, weniger Außerlandesbringungen und 35-mal so viele Einreisen im Familiennachzug wie unter Karner

Wien (OTS) - 

„Wer mit Asylzahlen um sich wirft, sollte sie zumindest richtig lesen können. FPÖ-Abgeordneter Harald Schuh versucht, die Arbeit von Innenminister Gerhard Karner schlechtzureden und die Bilanz von Herbert Kickl besser darzustellen, als sie tatsächlich war. Dabei erweckt er den Eindruck, dass jeder Asylantrag auch eine neue Einreise nach Österreich bedeutet. Tatsächlich zeigt die Statistik ein anderes Bild. Bevor Schuh auf andere zeigt, sollte er sich daher lieber die Bilanz seines eigenen Parteichefs genauer anschauen“, kritisiert ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.

„Die Zahlen zeigen es klar: Von Jänner bis September 2018 gab es unter Herbert Kickl rund 4.550 originäre Asylanträge, im Vergleichszeitraum 2026 unter Gerhard Karner rund 2.700. Beim Familiennachzug kamen unter Kickl 35-mal so viele Menschen nach Österreich. Auch die Zahl der Schutzgewährungen an Afghanen lag 2018 mit 7.393 über jener von 2025 mit 5.161. Gleichzeitig wurden 2018 rund 12.800 Außerlandesbringungen verzeichnet, 2025 rund 14.200. Allein bis Ende September 2026 waren es bereits knapp 12.000. Unterm Strich gab es unter Kickl also mehr Asylanträge, weniger Außerlandesbringungen und deutlich mehr Familiennachzug als unter Karner. Wenn die FPÖ schon über Asylbilanzen reden will, dann bitte auch über ihre eigene“, so Hanger abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright