Hanger ad Schuh: „FPÖ verdreht Asylzahlen und verschweigt Kickls eigene Asylbilanz“

Wien (OTS) -

„Wer mit Asylzahlen um sich wirft, sollte sie zumindest richtig lesen können. FPÖ-Abgeordneter Harald Schuh versucht, die Arbeit von Innenminister Gerhard Karner schlechtzureden und die Bilanz von Herbert Kickl besser darzustellen, als sie tatsächlich war. Dabei erweckt er den Eindruck, dass jeder Asylantrag auch eine neue Einreise nach Österreich bedeutet. Tatsächlich zeigt die Statistik ein anderes Bild. Bevor Schuh auf andere zeigt, sollte er sich daher lieber die Bilanz seines eigenen Parteichefs genauer anschauen“, kritisiert ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.

„Die Zahlen zeigen es klar: Von Jänner bis September 2018 gab es unter Herbert Kickl rund 4.550 originäre Asylanträge, im Vergleichszeitraum 2026 unter Gerhard Karner rund 2.700. Beim Familiennachzug kamen unter Kickl 35-mal so viele Menschen nach Österreich. Auch die Zahl der Schutzgewährungen an Afghanen lag 2018 mit 7.393 über jener von 2025 mit 5.161. Gleichzeitig wurden 2018 rund 12.800 Außerlandesbringungen verzeichnet, 2025 rund 14.200. Allein bis Ende September 2026 waren es bereits knapp 12.000. Unterm Strich gab es unter Kickl also mehr Asylanträge, weniger Außerlandesbringungen und deutlich mehr Familiennachzug als unter Karner. Wenn die FPÖ schon über Asylbilanzen reden will, dann bitte auch über ihre eigene“, so Hanger abschließend. (Schluss)