WKÖ-Kraus-Winkler: Neue EU-Tourismusstrategie setzt wichtige Impulse für die Zukunft der Branche

Wien (OTS) -

Die Europäische Kommission präsentierte heute ihre neue Strategie für nachhaltigen Tourismus und betonte dabei den wichtigen Stellenwert der Branche in Europa. Erarbeitet unter der Federführung der Generaldirektion Mobilität und Verkehr (DG MOVE), soll sie einen gemeinsamen europäischen Rahmen für die zukunftsfähige Entwicklung des Tourismus im Bereich Arbeitskräfte, Mobilität und Tourismusakzeptanz schaffen. Die Obfrau der WKÖ-Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft Susanne Kraus-Winkler begrüßt die Initiative und betont: „Europa braucht eine klare Strategie, die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt. Entscheidend ist, dass daraus konkrete Verbesserungen für die Tourismusbetriebe und Destinationen entstehen“.

Besonders wichtig sind aus Sicht der WKÖ die geplanten Maßnahmen im Bereich Mobilität und die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für die Kurzzeitvermietung. „Nachhaltiger Tourismus braucht eine funktionierende Anbindung der Destinationen, attraktive öffentliche Verkehrsangebote und gute Lösungen für die letzte Meile. Gleichzeitig braucht es faire und klare Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter im Beherbergungsbereich. Auch die Kurzzeitvermietung muss daher Teil einer gesamthaften europäischen Tourismuspolitik sein“, so Kraus-Winkler.

Faire Wettbewerbsbedingungen müssen auch im digitalen Raum sichergestellt werden. Die Bundessparte fordert daher, den Kampf gegen Fakebewertungen im Rahmen des Digital Fairness Act (DFA) zu berücksichtigen und wirksame Maßnahmen gegen manipulierte oder gekaufte Bewertungen vorzusehen. „Fakebewertungen können das Vertrauen der Gäste erschüttern und Betriebe massiv schädigen. Wer sich durch Qualität und Leistung am Markt behauptet, darf nicht gegenüber jenen benachteiligt werden, die mit gefälschten Bewertungen arbeiten. Hier braucht es klare Regeln und wirksame Kontrollmechanismen auf europäischer Ebene“, fordert Kraus-Winkler.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die bessere Verteilung der Besucherströme, um stark frequentierte Destinationen zu entlasten und touristische Potenziale in weniger besuchten Regionen zu erschließen. „Mit der Vision T haben wir in Österreich bereits einen entsprechenden strategischen Rahmen geschaffen, der sich in der Umsetzung befindet. Besucherlenkung, Tourismusakzeptanz und eine ausgewogene Entwicklung der Regionen sind dabei wesentliche Themen. Wichtig ist, dass europäische und nationale Initiativen hier an einem Strang ziehen“, unterstreicht Kraus-Winkler. Ebenso ist es notwendig, im Rahmen der Geo-Blocking Verordnung eine verbindliche Grundlage für Einheimischentarife zu schaffen, nicht zuletzt zur Stärkung der Tourismusakzeptanz.

Für die Positionierung der österreichischen Tourismuswirtschaft war auch der Austausch mit Frau Kotthaus, Head of Unit Tourism in der DG MOVE der Europäischen Kommission, im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach Anfang September 2026 von besonderer Bedeutung. „Der direkte Dialog mit den Verantwortlichen auf europäischer Ebene ist wichtig, um die Anliegen und Erfahrungen unserer Betriebe einzubringen und die Rahmenbedingungen für die Branche aktiv mitzugestalten“, erklärt Kraus-Winkler.

„Mit EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas hat der Tourismus in der EU einen wichtigen Ansprechpartner. Jetzt gilt es, die Strategie umzusetzen und die richtigen Weichen für einen nachhaltigen, wirtschaftlich erfolgreichen und international wettbewerbsfähigen Tourismusstandort Europa zu stellen“, so Kraus-Winkler abschließend. (PWK289/ES)

Weitere Informationen: Commission strengthens Europe’s position as the world’s leading tourism destination - Mobility and Transport