- 04.11.2026, 14:31:35
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FPÖ – ABSAGE der morgigen Pressekonferenz „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“
Die für morgen, Donnerstag, den 5. November 2026, um 10:30 Uhr im FPÖ-Medienzentrum angesetzte gemeinsame Pressekonferenz des Freiheitlichen Parlamentsklubs und des Leonhard-Kreises zum Thema „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“ wird aufgrund des aktuellen Trauerfalls im Freiheitlichen Parlamentsklub abgesagt.
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