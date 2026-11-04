FPÖ – ABSAGE der morgigen Pressekonferenz „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“

Wien (OTS) -

Die für morgen, Donnerstag, den 5. November 2026, um 10:30 Uhr im FPÖ-Medienzentrum angesetzte gemeinsame Pressekonferenz des Freiheitlichen Parlamentsklubs und des Leonhard-Kreises zum Thema „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“ wird aufgrund des aktuellen Trauerfalls im Freiheitlichen Parlamentsklub abgesagt.