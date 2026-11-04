VIDC Gender-TANDEM goes Frauengesundheits-Straße!

Wien (OTS) -

VIDC Global Dialogue nimmt am 6. November 2026 zum ersten Mal an der Frauengesundheits-Straße im Wiener Rathaus teil. Im Rahmen des Themenmonats „Feminale“ setzt das VIDC auf der Themeninsel „Sexuelle Gesundheit“ einen starken Akzent auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR). Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Abbau von Barrieren für geflüchtete Frauen* durch erstsprachliche, kultursensible Beratung und niederschwellige Informationsvermittlung.

Sexuelle Rechte weltweit unter Druck: Allianzen in Wien gestärkt

Angesichts des globalen Erstarkens rechter und reaktionärer Kräfte sind sexuelle und reproduktive Rechte weltweit massiv bedroht. Das VIDC koordiniert seit 2019 eine feministische Arbeitsgruppe für Wissenstransfer und stärkere Anwaltschaft in diesem Bereich, zu deren Mitgliedern auch das Wiener Programm für Frauengesundheit zählt.

Diese Expertise fließt direkt in die Praxis: Seit 2016 sensibilisiert das VIDC Gender-TANDEM-Training Frauen* und Männer* mit Fluchtgeschichte erfolgreich für Geschlechtergerechtigkeit, Gewaltfreiheit und berufliches Empowerment. Der Schlüssel zum Erfolg ist das namensgebende „TANDEM“: Trainingspaare, die sich aus jeweils einer Trainerin mit und einer ohne Fluchtgeschichte zusammensetzen, führen das 4-modulige Training auf Augenhöhe durch. Der Erfolg des Gender-TANDEMs basiert auf der engen Kooperation mit migrantischen Vereinen wie Sport- und Kulturverein NEUER START, Afghanische Kultur, Integration und Sport Verein AKIS, Souriat - Syrian Woman for Justice and Peace, WASAT - Wien Arabischer Sozialer Austausch und Treffpunkt, BKI – Bildung Kultur Integration. Fachliche Inputs von diversen Beratungseinrichtungen im Training haben sich für die Teilnehmenden ebenso als sehr wertvoll erwiesen.

Brückenschlag im Rathaus: Interkultureller Zugang zu Gesundheit

Für die diesjährige Frauengesundheits-Straße hat das VIDC gezielt afghanische, syrische und somalische Frauen aus den TANDEM-Trainings eingeladen. Ihnen wird interkulturelle Beratung zu Körper, Selbstbestimmung und sexueller Gesundheit angeboten. Um Hemmschwellen abzubauen, begleiten die TANDEM-Trainerinnen* die Frauen* zur Messe und dolmetschen bei Bedarf in Dari/Farsi, Arabisch und Somali. Weiters erhalten die Teilnehmerinnen* wichtige Informationen zu Gesundheitschecks, Impfungen und Beratungen.

Ganz nach dem Motto „Wissen ist Macht!“ wird so der integrative und interkulturelle Zugang zu Frauengesundheits-Straße gestärkt!

Kommt beim Stand 11 – 15 im Festsaal des Rathauses vorbei!