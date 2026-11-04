  • 04.11.2026, 14:12:32
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  • OTS0155

FPÖ-Abgeordneter Norbert Nemeth unerwartet verstorben

Nationalratspräsident Rosenkranz würdigt langjährigen Klubdirektor der FPÖ

Wien (PK) - 

"Als Präsident des Nationalrates erfülle ich die traurige Pflicht, das plötzliche Ableben des freiheitlichen Abgeordneten Mag. Norbert Nemeth, stellvertretender Klubobmann und langjähriger Klubdirektor des Freiheitlichen Nationalratsklubs bekanntzugeben", informierte heute Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. "Als langjähriger Freund und Weggefährte fehlen mir aber die Worte, dieser Tod lässt viele fassungslos zurück. Unser aller Beileid und Mitgefühl gilt in dieser Stunde seiner Familie, die dieses bittere Schicksal so grausam und unerwartet getroffen hat."

Nemeth wurde 1969 in Wien geboren und leitete nach seinem Jus-Studium ein Landesratsbüro im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Nach seinem Engagement als Geschäftsbereichsleiter der Volksanwaltschaft kam er im Jahr 2006 ins Parlament, wo er seither als Klubdirektor der FPÖ fungierte. Nach den Wahlen 2024 zog Nemeth in den Nationalrat ein. Er war unter anderem Mitglied im Geschäftsordnungsausschuss, im Immunitätsausschuss und im Hauptausschuss. Seit 2017 war Nemeth außerdem Präsident des Atterseekreises. (Schluss) red

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