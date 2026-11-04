  • 04.11.2026, 14:04:03
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  • OTS0151

Pilnacek-Untersuchungsausschuss: Fraktionen haben sich auf weiteren Fahrplan geeinigt

Befragungen werden am 24. November fortgesetzt

Wien (PK) - 

Der weitere Fahrplan für den Pilnacek-Untersuchungsausschuss steht endgültig fest. Die Befragungen werden demnach am 24. November fortgesetzt, wie die fünf Parlamentsparteien per Rundlaufbeschluss vereinbart haben. Auch am 26. November sowie am 17. und 18. Dezember sind Sitzungen anberaumt. Dazu kommen Reservetage am 7., 13., 14., 27. und 28. Jänner.

Welche Auskunftspersonen zu den einzelnen Terminen geladen werden, steht noch nicht fest. Ausständig ist etwa die Befragung des früheren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, des ehemaligen Bundeskanzlers Karl Nehammer sowie der Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. Sie haben sich zuletzt entschuldigen lassen. Auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz soll auf Wunsch der FPÖ noch in den Ausschuss kommen. (Schluss) gs

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