Baumgartner an FPÖ Niederösterreich: „Arbeiten Sie endlich für unsere Heimat!“

Wien (OTS) -

ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner fordert die FPÖ Niederösterreich angesichts der aktuellen verbalen Entgleisung eines FPÖ-Abgeordneten aus Niederösterreich gegenüber OE24 auf, endlich Verantwortung zu übernehmen. Während Bauernfamilien und Beschäftigte um ihre Zukunft bangen, beschränken sich die Freiheitlichen auf Postings, Medienarbeit und politische Schuldzuweisungen.

„Die tragische Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf zeigt einmal mehr, was die FPÖ kann und was nicht. Während kurz vor Weihnachten viele Menschen um ihre Arbeitsplätze und bäuerliche Familienbetriebe um ihre Existenz bangen, hat die FPÖ offenbar nichts Besseres zu tun, als politische Hetze zu betreiben, anstatt Regierungsverantwortung in Niederösterreich wahrzunehmen“, kritisiert Baumgartner die jüngsten Aussagen von FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner.

Besonders bemerkenswert ist für Baumgartner die Rolle der niederösterreichischen Freiheitlichen: „Die FPÖ ist in Niederösterreich Teil der Landesregierung, stellt Regierungsmitglieder und zahlreiche Landtagsabgeordnete. Trotzdem ist bis heute kein einziger konkreter Beitrag der Freiheitlichen zur Lösung des Problems erkennbar. Bei der FPÖ scheint man zu glauben, dass Pressearbeit bereits politische Arbeit ist“, so Baumgartner.

„Politische Arbeit besteht nicht darin, ständig gegen etwas zu sein, sondern darin, für die Menschen etwas weiterzubringen.“ Baumgartner erinnert daran, dass alle gewählten Mandatare und Regierungsmitglieder nicht nur für ihre politischen Auftritte, sondern vor allem für ihre Arbeit im Interesse der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bezahlt werden. „Unsere Bauernfamilien, die Beschäftigten und die gesamte Region brauchen jetzt jede erdenkliche Unterstützung. Was sie ganz sicher nicht brauchen, sind die ständige Jammerei und Hetze von FPÖ-Nationalrat Schmiedlechner“, so die ÖVP-Abgeordnete.

Abschließend richtet Baumgartner einen klaren Appell an den Obmann der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer: „Wer in Niederösterreich mitregiert, muss auch Verantwortung für Niederösterreich übernehmen. Die Menschen erwarten sich Lösungen statt Ausreden und Hilfe statt Hetze. Daher meine klare Aufforderung an die FPÖ: Arbeiten Sie endlich für Niederösterreich!“ (Schluss)