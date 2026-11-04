Bogner-Strauß: Impfen in Apotheken bringt mehr Service und einen einfacheren Zugang zur Gesundheitsvorsorge

Wien (OTS) -

“Impfen ist eine der wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Deshalb ist es wichtig, den Zugang zu Impfungen so einfach und niederschwellig wie möglich zu gestalten. Mit der Möglichkeit, künftig auch in Apotheken Impfungen durchführen zu lassen, setzen wir einen weiteren Schritt hin zu einer modernen, bürgernahen Gesundheitsversorgung”, begrüßt die ÖVP-Gesundheitssprecherin Juliane Bogner-Strauß den heutigen Beschluss im Ministerrat.

Künftig sollen Personen ab 14 Jahren bestimmte Impfungen direkt in Apotheken erhalten können. In einem ersten Schritt betrifft das Impfungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie sowie Hepatitis B. Eine erste Impfung ist voraussichtlich im Frühjahr 2027 möglich. Voraussetzung sind eine entsprechende Ausbildung und Prüfung des impfenden Apothekenpersonals sowie geeignete Räumlichkeiten.

“Wer sich impfen lassen möchte, soll möglichst unkompliziert dazu die Gelegenheit haben. Gerade im Alltag können zusätzliche Wege und Termine dazu führen, dass notwendige Impfungen aufgeschoben oder gar nicht wahrgenommen werden. Wenn Impfstoffe künftig nicht nur in der Apotheke erhältlich sind, sondern dort auch gleich verabreicht werden können, ist das eine spürbare Erleichterung für viele Menschen”, betont Bogner-Strauß.

“Unser Ziel muss sein, die Gesundheitsvorsorge zu stärken und die Impfbereitschaft zu erhöhen. Jede zusätzliche Möglichkeit, Menschen mit einem unkomplizierten Impfangebot zu erreichen, ist ein Gewinn für die Gesundheit. Mit diesem Schritt bringen wir die Gesundheitsversorgung näher zu den Menschen und machen Prävention alltagstauglicher”, hält Bogner-Strauß abschließend fest. (Schluss)